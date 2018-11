Naučite spasiti život nekome tko je doživio srčani zastoj

Čak 80% iznenadnih srčanih zastoja se događa izvan bolnice, a s obzirom da znamo kako je u tim trenucima svaka sekunda važna, potrebno je da što više naših sugrađana prođe kroz edukaciju oživljavanja.

Srčani zastoj je stanje u kojem srce prestaje pumpati krv. Tijelo ostaje bez opskrbe kisikom i hranjivim tvarima i za nekoliko minuta osoba umre. Jedini postupak kojim to možemo spriječiti jest brzo pozivanje hitne medicinske pomoći i započinjanje oživljavanja.

Foto: PR

Na radionicama građani će savladati postupak oživljavanja te će za stečeno znanje dobiti i diplomu 'Oživi me' kojom imaju dokaz da su naučili kako spasiti život.

- Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba u suradnji sa Zakladom provodi akciju 'Oživi me' još od 2014. godine. Zahvaljujući brojnim edukacijama oko 3500 osoba ima znanja o osnovnim postupcima oživljavanja, no smatramo kako to i dalje nije dovoljno. Naša zajednička misija je edukaciju o oživljavanju uvrstiti u obvezni obrazovni program kako bi što više građana nestručnjaka savladalo vještinu oživljavanja i bilo u mogućnosti spasiti nečiji život kada se za time ukaže potreba - istaknula je Ivana Portolan Pajić, dr.med., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba i članica upravnog odbora Zaklade 'Hrvatska kuća srca'.

Foto: PR

U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što čini 24 osobe u jednom danu ili oko 9.000 osoba godišnje. Iznenadna srčana smrt jedan je od najčešćih uzroka smrti uopće, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.

Rana reanimacija i neodložna defibrilacija (unutar 1-2 minute) pokazala se kao učinkovita mjera s visokim postotkom preživljavanja ugroženih osoba, a spašavanje života u ovom slučaju obavljaju laici prije dolaska tima hitne medicinske pomoći.

Svi zainteresirani građani mogu se prijaviti na linku – www.ozivi.me/prijava.

Kako pomoći osobi sa srčanim zastojem?