Navike najuspješnijih ljudi na svijetu: Evo što rade svaki dan

Business Insider objavio je analizu temeljenu na intervjuima s izvršnim direktorima, poduzetnicima i javnim osobama, otkrivajući kako izgleda svakodnevica nekih od najuspješnijih ljudi današnjice. Kroz njihov serijal 'Power Hours' donose uvid u rutine, organizaciju dana i način života osoba koje stoje iza velikih poslovnih i osobnih uspjeha
U nastavku doznajte 9 navika uspješnih poslovnih ljudi.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku doznajte 9 navika uspješnih poslovnih ljudi. |
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku doznajte 9 navika uspješnih poslovnih ljudi.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. JUTRO I MJE PRIORITET - PROVJERAVAJU ODMAH MOBITEL!
Mnogi uspješni ljudi ističu kako im je jutarnja rutina ključan dio dana. Iako većina ipak kratko provjeri mobitel ili e-mailove odmah nakon buđenja, jutro nastoje sačuvati za aktivnosti koje ih mentalno i fizički pripremaju za ostatak dana. Stacey Kennedy, direktorica tvrtke Philip Morris International u SAD-u, dan započinje kratkom provjerom e-mailova, nakon čega odlazi u šetnju, prakticira jogu i tek tada kreće na posao. Sličnu rutinu ima i Tori Dunlap, osnivačica platforme Her First 100K, koja jutro koristi za šetnju uz vodu kako bi poboljšala energiju i koncentraciju tijekom dana. Predsjednica aplikacije Signal, Meredith Whittaker, jutra provodi uz proteinski napitak, glazbu, kućanske obaveze i jogu, ali pritom prati i najnovije vijesti iz svijeta.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. NE DOPUŠTAJU DA IM MAILOVI DIKTIRAJU DAN. Mnogi uspješni poduzetnici tvrde kako je važno zadržati kontrolu nad vlastitim rasporedom, umjesto da dan započnu reagirajući na tuđe zahtjeve i poruke. Carter Reum, investitor i suprug Paris Hilton, ističe kako prije otvaranja inboxa zapisuje svoje prioritete jer, kako kaže, onog trenutka kada otvori e-mailove, više ne upravlja svojim danom nego reagira na potrebe drugih ljudi.
S druge strane, milijarder i poduzetnik Mark Cuban koristi e-mail kako bi izbjegao nepotrebne sastanke. Poznat je po tome što dnevno odgovori na stotine poruka preko više mobitela, a smatra da mu takav način komunikacije ostavlja više vremena za vlastite prioritete i donošenje važnih odluka.
| Foto: DREAMSTIME
3. DAN ZAPOČINJU OMILJENIM JUTARNJIM RITUALIMA. Za mnoge uspješne ljude jutarnji napitak nije samo način razbuđivanja, već važan dio dnevne rutine koji označava početak dana.
Stacey Kennedy jutro ne može zamisliti bez duplog espressa, dok David Risher, direktor Lyft, priznaje da je veliki ljubitelj kave i još uvijek traži savršenu kapsulu za svoj aparat.
Carter Reum preferira cold brew kavu, dok bivši predsjednički kandidat i poduzetnik Andrew Yang dan započinje ledenom matchom s biljnim mlijekom iz lokalnog kafića.
Neki jutarnje rituale koriste i za povezivanje s drugima. Tako Mark Rivers svakodnevno organizira neformalno druženje uz kavu za zaposlenike i goste prije početka radnog dana.
| Foto: Maruzhenko Yaroslav
. POSEBNU PAŽNJU POSVEĆUJU PREHRANI BOGATOJ PROTEINIMA. Jedna od navika koja se često ponavlja među uspješnim ljudima jest doručak bogat proteinima, koji im pomaže održati energiju i koncentraciju tijekom dana. Justin Nedelman, direktor tvrtke Pressed Juicery, kaže kako prednost daje proteinima i zdravim masnoćama umjesto ugljikohidratima, pa bira zeleni sok, avokado, ribu ili grčki jogurt s voćem i sjemenkama. Slične navike ima i Will Ahmed, osnivač fitness platforme Whoop, koji nakon jutarnjeg treninga često jede i do osam jaja.
Važnost proteinskog doručka ističe i stručnjak za sreću Arthur C. Brooks, koji nakon treninga bira kombinaciju grčkog jogurta, proteinskog praha, orašastih plodova i bobičastog voća.
| Foto: Dreamstime/ilustracija
5. VJEŽBANJE IM POMAŽE DA JASNIJE RAZMIŠLJAJU. Mnogi uspješni ljudi tvrde kako im je fizička aktivnost ključna ne samo za zdravlje, već i za bolju koncentraciju i donošenje odluka tijekom dana. Kevin O'Leary, investitor poznat iz emisije Shark Tank, svakog jutra vozi bicikl gotovo 20 kilometara kako bi održao mentalnu oštrinu i energiju. Jimmy Spithill, direktor tima Red Bull Italy SailGP Team, kaže da trening odrađuje prije svih poslovnih obaveza jer nakon vježbanja donosi bolje odluke. Ranojutarnje treninge prakticiraju i Arthur C. Brooks te Will Ahmed, dok Sunny Jiang kombinira brzo hodanje, lagano trčanje i trening s utezima kako bi održala energiju tijekom dana.
| Foto: lev dolgachov
6. MEDITACIJU SMATRAJU VAŽNIM DIJELOM DANA. Brojni uspješni ljudi ističu kako im meditacija i trenuci mira pomažu smanjiti stres, poboljšati fokus i lakše se nositi s užurbanim rasporedom. Will Ahmed već više od deset godina prakticira meditaciju, a jutro započinje vježbama disanja i nekoliko minuta potpune tišine.
Mark Rivers koristi posebne tehnike disanja kako bi se opustio i pripremio za kvalitetan san, dok Bozoma Saint John, bivša direktorica marketinga Netflix, jutra provodi uz meditaciju, čitanje ili molitvu. Važnost duhovne rutine ističe i Arthur C. Brooks, koji svakodnevno odlazi na jutarnju misu kako bi zadržao koncentraciju, kreativnost i unutarnji mir.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. ŠETNJE KORISTE ZA RAZMIŠLJANJE I POSAO. Mnogi uspješni ljudi tijekom dana redovito odlaze u šetnje, koje ne vide samo kao odmor, već i kao priliku za razmišljanje, razgovore ili obavljanje poslovnih zadataka. David Risher, direktor Lyft, svakodnevno odlazi u šetnju po omiljeni napitak, a to vrijeme često koristi za razgovor sa zaposlenicima, telefonske pozive ili slušanje podcasta. Will Ahmed dio sastanaka održava tijekom hodanja na otvorenom, dok Andrew Yang šetnje koristi za kratke poslovne brifinge i razmjenu informacija sa svojim timom.
| Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay
8. SASTANKE ORGANIZIRAJU UNAPRIJED - BITAN JE FOKUS. Uspješni ljudi veliku pažnju posvećuju organizaciji sastanaka kako im ne bi oduzimali vrijeme za važan i koncentriran rad.
Emily Fontaine iz IBM većinu sastanaka ograničava na 20 minuta i izbjegava pretrpane rasporede, dok Sunny Jiang dio sastanaka delegira svom timu kako bi se mogla fokusirati na prioritete. Stacey Kennedy osmislila je poseban format kratkih sastanaka usmjerenih na rješavanje problema i donošenje odluka, a poznata je i po tome što dio poslovnih sastanaka planira mjesecima unaprijed. Predsjednica aplikacije Signal, Meredith Whittaker, jutarnje sate čuva za miran i fokusiran rad, dok većinu sastanaka grupira u poslijepodnevni dio dana.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. VEČERNJIM RITUALIMA ODVAJAJU POSAO OD PRIVATNOG ŽIVOTA. Nakon napornog radnog dana mnogi uspješni ljudi imaju jednostavne večernje rituale koji im pomažu opustiti se i mentalno se odmaknuti od posla. Tori Dunlap večeri provodi uz čitanje i pisanje dnevnika kako bi posložila misli i pripremila se za novi dan, dok Stacey Kennedy prije spavanja redovito čita između pola sata i sat vremena. Arthur C. Brooks večer završava molitvom i izbjegavanjem ekrana prije spavanja, a Meredith Whittaker opušta se uz glazbu, podcaste i lagane večernje rutine koje joj pomažu napraviti prijelaz iz poslovnog u privatni dio dana.
| Foto: DMITRY AGEEV