'Ne dehidriramo dok pijemo, a voda neće spriječiti mamurluk'

Potpuna je zabluda da će vam voda pomoći da izbjegnete mamurluk, kaže molekularni biolog Patrick Schmitt, a prenosi Business Insider.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema rezultatima studije iz 1950-ih, istina je da tijelo izlučuje više tekućine dok pijemo alkohol.

- Iz te studije izvučeni su krivi zaključci. Mislilo se da tijelo postaje dehidrirano jer izlučuje više tekućine te da tako dolazi do mamurluka - kaže Schmitt i dodaje da ta hipoteza nikada nije testirana, a kamoli potvrđena.

Dok tijelo metabolizira alkohol, procesuira etanol, no nekima fale enzimi koji efektivno izbacuju alkohol iz tijela pa znanstvenici vjeruju kako je to pravi razlog za mamurluk.

Schmitt je pak odlučio provesti vlastitu studiju na tu temu.

Saznao je da pijenje alkohola ne vodi dehidraciji iako tijelo izbacuje više tekućine.

- To znači da tijelo ne izbacuje toliko puno vode, a preporuka da se pije voda uz alkohol bazirana je upravo na pretpostavci da gubimo toliko tekućine da dolazi do dehidracije. S obzirom da ne dolazi do dehidracije, to što pijete vodu uz alkohol nema nikakvog efekta na to hoće li vas mučiti mamurluk - zaključio je.

S obzirom da vode ima i u vinu i u pivu, dok pijete zapravo cijelo vrijeme unosite tekućinu.

- Zapravo nikako ne dolazi do dehidracije, a to je slično mitu povezanom s kavom. Voda može pomoći i to kratkoročno, jedino ako pijete žestice pa onda voda malo smiri želudac - rekao je.

Na kraju je zaključio kako vam voda ne može odmoći i ako vam pomaže, trebate ju piti, a i našalio se da ako se želite riješiti mamurluka, trebate vodu piti umjesto alkohola, a ne uz alkohol.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: