IZUZETNO VAŽNO!

Ne ignorirajte je: Ova sve češća loša navika nam skraćuje život

San nam se često čini kao luksuz koji si ne možemo priuštiti jer bismo radije iskoristili svaki dodatni sat za obaveze koje nas čekaju tijekom dana. Ipak, novo istraživanje donosi snažan razlog da večer ipak završite ranije
Više spavajte! To je glavni zaključak analize nacionalnih zdravstvenih podataka objavljene u časopisu Sleep Advances. S obzirom na to da gotovo 37 posto odraslih Amerikanaca ne spava preporučenih sedam ili više sati po noći, riječ je o informacijama koje vrijedi shvatiti ozbiljno. Povezanost sna i dugovječnosti prilično je složena, no liječnici specijalizirani za medicinu spavanja kažu da ih rezultati ne iznenađuju. Evo zašto - i koje su najčešće zamke zbog kojih ljudi ne spavaju dovoljno. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
