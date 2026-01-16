Ne ignorirajte je: Ova sve češća loša navika nam skraćuje život

SAN JE SNAŽNO POVEZAN S DULJINOM ŽIVOTA - U sklopu istraživanja znanstvenici su analizirali podatke iz nacionalne ankete Behavioral Risk Factor Surveillance System američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), prikupljane između 2019. i 2025. godine. Anketu svakog mjeseca provode državni zdravstveni odjeli, a obuhvaća niz ponašanja koja utječu na zdravlje – od pušenja i prehrane do kroničnih bolesti i količine sna. Jedno od pitanja glasilo je: „U prosjeku, koliko sati sna ostvarite u 24 sata?“ Nakon obrade podataka, istraživači su otkrili da je san najjači prediktor očekivanog životnog vijeka, čak važniji od prehrane, tjelesne aktivnosti ili društvene izolacije. Jedini čimbenik koji je imao snažniji utjecaj bilo je pušenje. Drugim riječima, osobe koje su spavale preporučenih sedam ili više sati po noći imale su veću vjerojatnost duljeg života od onih koje su kronično spavale manje od sedam sati. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija