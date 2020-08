Objavu dijeli Magic, Maestro, Please! (@steffi_kay) O\u017eu 31, 2020 u 8:25 PDT

Ne mare za trendove: Mladi par nosi odjeću iz prošlog stoljeća

Richard Herfeld (29) i Steffi Kay (26) upoznali su se online i ubrzo zaljubili, no svojom romansom odaju počast nekim drugim vremenima - noseći odjeću i snimajući se s modom isključivo iz 1920-ih i 1930-ih

<p>Neobičan par spojila je ljubav prema vintage odjeći, iako su se upoznali na najmoderniji mogući način - preko interneta. Richard Herfeld (29) i Steffi Kay (26) odijevaju se gotovo isključivo u originalnim odijelima iz 1920-ih i 1930-ih.</p><p>Par, koji živi u Art Deco stanu u Torontu, upoznao se putem Instagrama, gdje tisuće ljudi pokazuju svoj jedinstveni stil.</p><p>Nakon samo 10 dana dopisivanja, Richard je iz Njemačke došao u Kanadu kod Steffi te su od tada nerazdvojni. Danas žive u njenom stanu uređenom u Art Deco stilu u Torontu, piše<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8595401/Couple-dress-vintage-clothes-fell-love.html"> Daily Mail</a>.</p><p>Stan je sagrađen 1920-ih i nalazi se u istom povijesnom kvartu u kojem su živjeli njeni baka i djed.</p><p>- Moj stil je također inspiriran i s Jean Harlow i zlatnim dobom Hollywooda. Filmovi imaju ogroman utjecaj na to kako se odijevam, a Richard to i sam obožava - kaže Steffi.</p><p>Nakon godina sakupljanja, 95 posto njezine garderobe sastoji se od originalnih vintage komada, a ona i Richard čak nose vintage haljine i odijela dok se opuštaju kod kuće.</p><p>Preko 70 posto Richardove garderobe sastoji se od originalnih komada, a on se oblači isključivo u vintage stilu gotovo osam godina.</p><p>Par redovito dijeli svoju ljubav prema vintageu na svojim Instagram stranicama @richardherfeld i @ steffi-kay gdje su skupili skoro 19.000 pratitelja.</p>