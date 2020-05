Ne ostavljajte dezinficijense u automobilu, kažu stručnjaci!

Zanima vas ova tema? pročitajte onda i ovaj članak: Koje sve opasnosti prijete ako ne operete ruke nakon nužde

Tijekom pandemije korona virusa, mnogi su se opskrbili s nekoliko bočica dezinficijensa, pa ih drže na različitim mjestima, kako bi im bio pri ruci kad im je to potrebno. No, postoji mjesto gdje takvu bočicu nikad ne biste smjeli ostaviti, a to je automobil.

- Dezinficijensi sadrže alkohol i druge sastojke koji zbog visoke temperature koja se može razviti u automobilu, pogotovo ako ste ga parkirali na suncu, može dovesti do isparavanja sadržaja bočice. Uslijed toga, ne može se više garantirati da će proizvod biti jednako djelotvoran kao prije - komentirala nam je farmaceuktinja, magistra Anita Galić.

Foto: Dreamstime

- Osim toga, uslijed visokih temperatura može doći do promjene kemijskog sastava dezinficijensa, a u nekim slučajevima i do toga da po nanošenju na ruke izazove alergijsku reakciju - dodaje.

Ukratko, može se dogoditi da vaš dezinficijens više ne ubija bakterije i viruse, te da se nakon špricanja ruku s takvom bočicom, zapravo uopće niste zaštitili, upozoravaju stručnjaci.

