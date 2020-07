Ne ostavljajte čašu vode kraj kreveta

Puno je pametnije voditi računa da tijekom dana pijete dovoljno tekućine nego ostavljati čašu vode kraj kreveta, kao podsjetnik da ju popijete odmah ujutro - radije si natočite svježu

<p>Većina liječnika preporučuje da se popije barem 8 čaša vode kroz dan, kako bismo organizmu osigurali dovoljno tekućine, no mnogi ljudi ne piju toliko, pa smišljaju razne načine kako bi ispunili tu normu. No, ako imate običaj ostaviti čašu vode na noćnom ormariću, kao podsjetnik na to da biste jutro trebali započeti s čašom vode, to i nije baš tako pametno. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sedam znakova da ne pijete dovoljno vode</p><p>Puno je bolje natočiti si čašu svježe vode. Evo zašto: </p><h2>U vodi se mogu utopiti insekti i muhe </h2><p>U čaši vode koju ostavite stajati cijelu noć mogu se utopiti komarci, muhe i drugi insekti, a po njoj će padati prašina i druge nečistoće. Na kraju ćete umjesto čaše osvježavajuće vode ujutro popiti mlaku tekućinu s hrpom nečistoća.</p><h2>Voda može promijeniti svoj okus</h2><p>Ako čašu napunite vodom iz slavine, ona vjerojatno sadrži klor koji se dodaje pitkoj vodi za dezinfekciju. Preko noći, klor će početi isparavati, pa voda do ujutro može promijeniti okus. Možda će vam se i učiniti da ima pomalo ustajali miris i okus u odnosu na onu koju ste tek natočili iz slavine.</p><h2>Čaša je uzgajalište mikroba</h2><p>Pijući jedan gutljaj vode iz čaše preko usta na večer prije nego zaspite, na njoj možete ostaviti milijun bakterija koje će prijeći u vodu. Dakle, ako ujutro odlučite popiti gutljaj te vode nagutat ćete se namnoženih bakterija. </p><h2>To je opasnost za električne uređaje</h2><p>Mnogi ljudi pored kreveta pune mobitel, ili imaju utičnice za mobitel, sat, svjetlo... Ako noću slučajno udarite čašu rukom, prolit ćete vodu, što može dovesti do toga da zalijete uređaje i utičnice, a u konačnici i do kratkog spoja. </p><h2>Voda postaje kiselija</h2><p>Kad ostavite vodu u otvorenoj čaši, ona može apsorbirati malu količinu ugljičnog dioksida, pomalo mijenjajući pH ravnotežu. Kao rezultat, voda može postati malo kiselija s nižom razinom pH. To neće utjecati na vaše zdravlje, ali može promijeniti okus vode, čineći ga manje ugodnim za piće.</p><h2>Potjerat će vas nužda</h2><p>Ako stalno imate pri ruci čašu vode, veće su šanse da vas po noći potjera na ustajanje zbog nužde. Time ćete si pokvariti ciklus spavanja, pa se ujutro možete osjećati umorno i iscrpljeno.</p><p>Ukratko, puno je bolje povesti računa o tome da pijete dovoljno vode tijekom dana, te ujutro natočiti čašu svježe vode, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/why-you-should-avoid-leaving-a-glass-of-water-near-your-bed-796771/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_enjoy_science&fbclid=IwAR1v797hfl7Qi68ddpA-3e965cfFYFQtIsqwXWuclSAkKACFs_WpEbbAJO0">Bright Side</a>.</p>