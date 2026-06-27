Ne radite greške: 16 uobičajenih mitova o prvoj pomoći koji donose više štete nego koristi

11. NAPADAJ: Mit: Treba staviti nešto između zuba kako ne bi ugrizla ili progutala jezik - Napadaj je iznenadno razdoblje nekontrolirane električne aktivnosti u mozgu koje uzrokuje kratkotrajne abnormalnosti u mišićnom tonusu ili pokretima tijela, ponašanju i osjetima. Ova praksa je nesigurna i nepotrebna. Nemoguće je progutati jezik. Iako osoba može zagristi jezik, uzrokujući krvarenje, to je manji problem u usporedbi s rizicima pokušaja stavljanja predmeta u usta osobe. Osoba bi mogla slomiti zub ili predmet koji grize i ugušiti se. Okrenite ju na bok i nemojte pokušavati držati osobu ili spriječiti napadaj te nazovite hitnu pomoć.