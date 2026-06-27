Ne radite greške: 16 uobičajenih mitova o prvoj pomoći koji donose više štete nego koristi

Dio znanja o pružanju prve pomoći temelji se na zdravom razumu. Ostala znanja i vještine moraju se steći - idealno na priznatom tečaju, kaže partner za obuku Kanadskog Crvenog križa s 25-godišnjim iskustvom
Postoji mnogo načina pružanja prve pomoći. Neki su učinkoviti, dok su drugi krajnje nepromišljeni. Ovo su neki od najraširenijih mitova koji okružuju ovu temu. Uz svaki mit su i preporuke za prvu pomoć prema smjernicama Crvenog križa.
| Foto: DREAMSTIME
Postoji mnogo načina pružanja prve pomoći. Neki su učinkoviti, dok su drugi krajnje nepromišljeni. Ovo su neki od najraširenijih mitova koji okružuju ovu temu. Uz svaki mit su i preporuke za prvu pomoć prema smjernicama Crvenog križa.
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Foto: DREAMSTIME
Postoji mnogo načina pružanja prve pomoći. Neki su učinkoviti, dok su drugi krajnje nepromišljeni. Ovo su neki od najraširenijih mitova koji okružuju ovu temu. Uz svaki mit su i preporuke za prvu pomoć prema smjernicama Crvenog križa.
| Foto: DREAMSTIME
1. SRČANI UDAR: Mit: Morate poleći osobu koja ima srčani udar - Srčani udar se obično događa kada iznenadna blokada u srcu spriječi dotok oksigenirane krvi do srčanog mišića. Nije potrebno natjerati osobu da legne. Ona će se sama smjestiti u najudobniji položaj. Za prvu pomoć kod srčanog udara: nazovite hitnu pomoć, potaknite osobu da žvače jednu tabletu aspirina od 325 mg ili dvije tablete od 80 mg, osim ako nema alergiju i poremećaj krvarenja. Ako uzima nitroglicerin, donesite mu dozu. Umirite osobu jer anksioznost može povećati nelagodu.
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2. AUTOMATSKI VANJSKI DEFIBRILATOR (AED): Mit: Komplicirani za korištenje - AED je mali, prijenosni elektronički uređaj koji automatski dijagnosticira po život opasne srčane ritmove i može ih liječiti defibrilacijom - primjenom električnog šoka. Šok zaustavlja aritmiju, omogućujući srcu da ponovno uspostavi učinkovit ritam. Ako možete primijeniti električne elektrode na prsa osobe unutar tri minute i dati šok ako je potrebno, značajno ćete povećati njihove šanse za preživljavanje. Defibrilator neće dati šok ako ga unesrećena osoba ne treba, tako da ne možete ozlijediti osobu.
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3. UGANUĆA: Mit: Ozlijeđeni mišić ili zglob treba grijati - Uganuće nastaje kada se ligament istegne, pukne ili ošteti. Primjena topline širi krvne žile, dovodeći više krvi u to područje i povećavajući oteklinu. Stoga toplina nije najbolji tretman za akutnu ozljedu mišića, kosti ili zgloba. Primjena hladnih obloga smanjuje protok krvi i pomaže u smanjenju otekline. Osim toga, usporava živčane impulse i pomaže u ublažavanju boli.
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4. NESVJESTICA: Mit: Ako se netko osjeća slabo, treba staviti glavu među noge - Ako osoba koja osjeća vrtoglavicu stavi glavu među noge, postoji rizik da padne prema naprijed i ozlijedi se. Osoba može problijedjeti, osjetiti vrtoglavicu, mučninu ili se oznojiti prije nego što se onesvijesti. Ako mislite da će se netko onesvijestiti, neka legne. Za prvu pomoć kod nesvjestice: okrenite osobu na bok.
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5. KRVARENJE IZ NOSA: Mit: Naginjanje unatrag zaustavlja krvarenje - Ako osoba zabaci glavu unatrag neće zaustaviti krvarenje iz nosa. Krv će ići niz grlo umjesto da teče iz nosa, što može dovesti do gušenja, iritacije želuca i povraćanja. Za prvu pomoć kod krvarenja iz nosa: Neka osoba sjedi s glavom lagano nagnutom prema naprijed. Treba čvrsto stisnuti nosnice ispod koštanog mosta 10 do 15 minuta dok krvarenje ne prestane. Nemojte stavljati maramice ili gazu u nos kako biste zaustavili krvarenje iz nosa.
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6. KRVARENJE: Mit: Talog kave zaustavlja krvarenje - Nanošenje taloga kave na ranu radi zaustavljanja krvarenja može dovesti do infekcije. Također, zdravstvenim djelatnicima uvelike otežava čišćenje rane koja zahtijeva šavove. Krvarenje koje se ne može zaustaviti kod kuće vjerojatno zahtijeva liječničku pomoć. Za prvu pomoć pri zaustavljanju krvarenja: Primijenite čvrst, izravan pritisak na ranu i stavite zavoj.
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7. OPEKLINE: Mit: Za toplinske opekline nanesite led ili maslac - Stavljanje leda ili maslaca izravno na opečeno područje pogoršat će opeklinu. Led može povećati oštećenje kože. Bilo koja masna tvar na opeklini izolira područje i tjera opeklinu u meso, usporava zacjeljivanje i otežava liječenje opečenog područja. Za prvu pomoć: Hladite zahvaćeno područje vodom hladnim (ali ne smrznutim) oblogom najmanje 10 minuta. Uklonite nakit i odjeću s mjesta opekline, ali ne pokušavajte pomicati ništa što se zalijepilo za kožu. Opeklinu labavo prekrijte suhim, sterilnim zavojem i potražite liječničku pomoć.
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8. HIPOTERMIJA: Mit: Alkohol može zagrijati pacijenta - Hipotermija je ozbiljno stanje koje nastaje kada tijelo gubi toplinu brže nego što je može proizvesti, a tjelesna temperatura postane opasno niska. Alkohol može dati ugodan osjećaj topline, ali širi krvne žile, što uzrokuje veći gubitak topline, a ne manji. Alkohol odgađa početak drhtanja - mehanizma koji proizvodi toplinu - i smanjuje njegovo trajanje. Također može utjecati na nečije prosuđivanje i koordinaciju. Za prvu pomoć kod hipotermije: Neka osoba leži do dolaska hitne pomoći. Skinite joj mokru odjeću i spriječite daljnji gubitak topline. Stavljanje dvije hipotermične osobe u istu vreću za spavanje nije dobar način da ih se ugrije. Jedna osoba mora imati normalnu tjelesnu temperaturu.
| Foto: DREAMSTIME
9. OZEBLINE: Mit: Trljajte smrznuto područje ili na njega stavite snijeg - Ozebline su oštećenje kože uzrokovana ekstremnom hladnoćom. Nemojte trljati smrznuto područje niti stavljati snijeg na njega jer kristali leda unutar stanica mogu oštetiti tkivo. Ne stavljajte oštećeno područje pod vruću vodu jer to povećava rizik od oštećenja kože. Za prvu pomoć kod ozeblina: Uklonite nakit ili druge strane predmete koji mogu ograničiti protok krvi. Odmrznite područje samo ako ste sigurni da se neće ponovno smrznuti. Pomoći će topla voda ili tjelesna toplina. Nemojte probijati mjehure. Podignite odmrznute ekstremitete iznad razine srca.
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10. HIPERVENTILACIJA: Mit: Trebali disati u papirnatu vrećicu - Hiperventilacija je brzo, nekontrolirano disanje. Tradicionalna je praksa liječenja disanjem u papirnatu vrećicu. Kada osoba hiperventilira, prebrzo izbacuje ugljikov dioksid. Ponovno udisanje izdahnutog zraka pomaže u vraćanju izgubljenog plina i vraćanju odgovarajuće razine kisika. Nekoliko medicinskih stanja, poput astme i srčanog udara, izgleda kao hiperventilacija i može uzrokovati zbunjenost. U tim slučajevima, smanjenje kisika i povećanje ugljičnog dioksida može biti kobno. Stoga ova metoda nije sigurna.
11. NAPADAJ: Mit: Treba staviti nešto između zuba kako ne bi ugrizla ili progutala jezik - Napadaj je iznenadno razdoblje nekontrolirane električne aktivnosti u mozgu koje uzrokuje kratkotrajne abnormalnosti u mišićnom tonusu ili pokretima tijela, ponašanju i osjetima. Ova praksa je nesigurna i nepotrebna. Nemoguće je progutati jezik. Iako osoba može zagristi jezik, uzrokujući krvarenje, to je manji problem u usporedbi s rizicima pokušaja stavljanja predmeta u usta osobe. Osoba bi mogla slomiti zub ili predmet koji grize i ugušiti se. Okrenite ju na bok i nemojte pokušavati držati osobu ili spriječiti napadaj te nazovite hitnu pomoć.
12. VRUĆICA: Mit: Trljanje alkoholom snižava temperaturu - Brisanje kože alkoholom čini je hladnijom, ali ne hladi tijelo niti smanjuje temperaturu. Također, alkohol se može apsorbirati kroz kožu. Kod male djece i dojenčadi, može dovesti do trovanja alkoholom. Dajte lijek za snižavanje temperature.
| Foto: Kzenon
13. PROGUTANI OTROV: Mit: Izazovite povraćanje - Izazivanje povraćanja može uzrokovati dodatnu štetu i liječnici to ne preporučuju. Ponekad osoba može sama povraćati. U prošlosti su ljudi koristili lijek koji izaziva povraćanje, no korozivna tvar će oštetiti jednjak na putu prema dolje, a zatim dok izlazi iz tijela. Može uzrokovati upalu i začepljenje. Za prvu pomoć kod gutanja otrova: Saznajte o kojem je otrovu riječ i javite se u bolnicu. Ako osoba ne diše, započnite s reanimacijom.
| Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)
14. UGRIZ ZMIJE: Mit: Širenje otrova usporit će rezanje rane i isisavanje - Ove mjere nisu učinkovite u usporavanju širenja otrova, kao niti led, struja ili podvez. Vjerojatno će uzrokovati bol i ozljede. Prva pomoć kod ugriza zmije je što prije potražiti liječničku pomoć, čak i ako niste sigurni je li zmija bila otrovnica. Ozlijeđeno mjesto držite mirno i u ravnini sa srcem ako je moguće. Skinite nakit ili usku odjeću i pripazite na oticanje. Operite ranu vodom i pokrijte ranjeno područje čistim, suhim zavojem. Pokušajte ostati mirni dok kontaktirate hitnu medicinsku službu.
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15. UBODI MEDUZE: Mit: Mokrenje pomaže ublažiti bol - Istina je da može učiniti više štete nego koristi. Urin samo uzrokuje da žalac meduze oslobodi više otrova, što uzrokuje veću bol. Za prvu pomoć nazovite hitnu ako osoba ima problema s disanjem, ubodena je u lice ili vrat ili ne zna što je uzrokovalo ubod. Isperite ozlijeđeno područje octom najmanje 30 sekundi kako biste neutralizirali toksin. Ako nemate, pomiješajte sodu bikarbonu i vodu u pastu i ostavite je djeluje 20 minuta. Pažljivo uklonite žalce i uronite zahvaćeno područje u vodu što je moguće vruću (ne više od 45°C) najmanje 20 minuta ili dok bol ne popusti.
| Foto: Marinko BabiÄ
16. UGRIZ KRPELJA: Mit: Treba ga ukloniti spaljivanjem, vazelinom ili lakom za nokte - Mogu uzrokovati ozbiljne bolesti poput lajmske bolesti. Postoje praktičnije, sigurnije i brže metode od ovih narodnih lijekova. Pokušajte ga ukloniti u jednom komadu što je brže moguće. Najbolje pincetom s tankim vrhom ili alatom za uklanjanje krpelja. Nakon što ste uklonili krpelja, operite područje čistom vodom. Nekoliko dana pratite ugriz zbog simptoma infekcije. Potražite liječničku pomoć ako se pojave crvenilo, toplina i bol, ili ako razvijete vrućicu.
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