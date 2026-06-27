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MIT ILI ISTINA?

Ne radite greške: 16 uobičajenih mitova o prvoj pomoći koji donose više štete nego koristi

Dio znanja o pružanju prve pomoći temelji se na zdravom razumu. Ostala znanja i vještine moraju se steći - idealno na priznatom tečaju, kaže partner za obuku Kanadskog Crvenog križa s 25-godišnjim iskustvom
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Postoji mnogo načina pružanja prve pomoći. Neki su učinkoviti, dok su drugi krajnje nepromišljeni. Ovo su neki od najraširenijih mitova koji okružuju ovu temu. Uz svaki mit su i preporuke za prvu pomoć prema smjernicama Crvenog križa. | Foto: DREAMSTIME
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Postoji mnogo načina pružanja prve pomoći. Neki su učinkoviti, dok su drugi krajnje nepromišljeni. Ovo su neki od najraširenijih mitova koji okružuju ovu temu. Uz svaki mit su i preporuke za prvu pomoć prema smjernicama Crvenog križa. | Foto: DREAMSTIME
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