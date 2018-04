Ne sušite rublje u zatvorenom prostoru - bit će vam hladnije

Sušenje rublja zimi u zatvorenom prostoru podiže razinu vlage za do 30 posto. To nikako nije dobro za zdravlje ukućana koji udišu tu vlagu i kemikalije od deterdženta te omekšivača (jer i to u malim količinama isparava iz rublja tijekom sušenja).

Prema nekim istraživanjima, u zraku se mogu naći čak i kancerogene kemikalije. Uz to, kod nekih ljudi vlaga u zraku uzrokuje glavobolje i probleme s disanjem.

Ako se rublje suši na radijatoru to će, osim zdravlja ukućana, ometati i protok topline domom, odnosno smanjit će se efikasnost radijatora što u konačnici vodi pojačavanju grijanja te većim računima. Također, i sama vlaga koja se isparava zrak čini hladnijim pa, iako je termostat na istoj temperaturi, u domu će biti hladnije nego inače. Osjetljiva odjeća koja se mokra stavlja na radijatore može se oštetiti, pucanjem elastinskih vlakana u njoj.

Foto: Fotolia

Sušilica je odličan izbor ako postoje financijske i prostorne mogućnosti za to. Svatko tko rublje suši u sušilici, kaže kako ono postaje izuzetno mekano i često ga nije potrebno peglati jer nije zgužvano kao ako se suši na zraku.

Za suhih zimskih dana oprano rublje stavlja se i van, na dvorište ili balkon, a to najbolje znaju naše bake kojima je to bila svakodnevica. Takvo sušenje je sporije nego ljeti, ali rublje se ipak osuši, čak i ako je vani minus.

Najprije se zaledi pa postupno postane suho. Samo, pazite! Zaleđeno rublje ne savijajte jer se može oštetiti. Također, prednost sušenja na otvorenom je i to što rublje neće poprimiti razne mirise iz kućanstva, primjerice, od cigareta ili prženja luka.