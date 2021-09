Nemaju svi sreću imati odlično prozračene kupaonice. To znači da se prilikom izlaska iz tuša osjećate kao da izlazite u parnu sobu umjesto u svoju kupaonicu.

No, čak i kad se para rasprši, velika je vjerojatnost da će ogledalo i dalje biti zamagljeno. A ako radite nešto što zahtijeva ogledalo - poput pranja zubi, češljanja kose ili brijanja - suočeni ste s tim da ga morate obrisati rukom ili ručnikom (ali ni to nije idealno jer ogledalo je samo mokro od vlage).

Pokazalo se da postoji učinkovit način s kojim možete spriječiti zamagljivanje ogledala, a to uključuje nešto što možda već imate u kupaonici: kremu za brijanje.

Kako koristiti kremu za brijanje da se ogledalo u kupaoni ne bi maglilo?

Proces je prilično jednostavan. Započnite stavljanjem relativno male količine kreme za brijanje na ogledalo.

Zatim jednostavno obrišite i polirajte ogledalo dok ponovno nije čisto i sjajno. Krema za brijanje je tenzid, što znači da pomaže spriječiti da se čestice kondenzacije vode zalijepe za staklo ogledala, prema, piše Lifehacker.

Koliko dugo se ogledalo neće magliti?

Čini se da to ovisi o raznim čimbenicima poput učestalosti tuširanja i imate li ili nemate ispušni ventilator. No općenito, zaštita od zamagljivanja može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.