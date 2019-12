Ne znate što kupiti partneru? Znanstvenici imaju rješenje...

Ako se i sami prepoznajete kao jedan od onih koji ne voli božićno doba zbog opterećenosti time što kome i kako kupiti, možete odahnuti. Ta mukotrpna aktivnost uopće ne mora biti takva kakvom je učinimo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Smisao darivanja je naime učiniti osobu koju volimo sretnom. Prema toj bismo, dakle, logici i sami trebali osjećati radost time što je izazivamo drugima. Ali tako često izostane onaj trenutak kad se onome koji raspara ukrasni papir s dara zacakle oči, pa onaj koji daruje često dobije samo pristojno, ako ne i usiljeno, “lijepo, hvala”.

Da i vaše božićno jutro ne bi tako izgledalo, pobrinuli su se znanstvenici i istražili što se to događa da darivanje završi pogrešno. Tijekom istraživanja zamolili su sudionike da pronađu idealan dar za partnera i da njihov partner mora naći idealan dar za njega ili nju. Kad su sudionici bili u ulozi onoga koji traži dar, mnogi su vjerovali da moraju naći nešto neočekivano i toliko posebno da i nije na partnerovu popisu želja.

Ignorirajući partnerove želje, za koje su znali, mislili su da pokazuju brižnost i dodatnu brigu. Ali isti su ti sudionici u situaciji kad su njima uručeni darovi, brižnijim i pažljivijim smatrali partnera onda kad im je darovao upravo nešto s njihova popisa želja, a ne neki “poseban” alternativan dar.

Slično, pokazalo se, funkcionira i među ljudima koji nisu u romantičnoj vezi. Ovisno o tome koliko su bliski oni koji si daruju i oni koji primaju, željeni su predmeti uvijek najpoželjnije rješenje. To vrijedi čak i u situacijama kad je na popisu želja samo jedna stavka. Dakle, sada je definitivno potvrđeno da su iznenađenja precijenjena.

Foto: Dreamstime

Iako svi katkad mislimo da treba otići korak dalje i potruditi se još malo više kako biste se dokazali pred voljenima, znanstvenici nam poručuju da smo mnogo jednostavniji nego što si možda laskamo i da je bolje ići sigurnim i utabanim putem nego istraživati novo. I koliko god poznavali svojeg dragog ili dragu, ne možete čitati misli niti se to od vas očekuje.

Partner ili partnerica, ako i ne napišu svoje želje na papir, vrlo često jasno daju do znanja što žele i čini se da se najviše cijeni kad vide da ih je partner čuo i poštovao njegovu/njezinu želju. A tako se darivanje pretvara u nešto više - u čin koji povezuje partnere ne samo predmetom koji je jedan poželio, a drugi mu darovao. Mnogo je važnija poruka koju jedan od partnera dobije zajedno s darom, a to je da je osoba pored nas svjesna naših potreba i želja te da se ne moramo pretjerano truditi da bi nas čula, i to “samo” zato što nas voli.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: