Neizvjesnost za diplomante i maturante: Sad je vrijeme za kreativna rješenja i inovacije

'Svijet više nego ikad prije treba stručnjake koji će donijeti svjež pogled na neke stare probleme koje je pandemija dodatno naglasila, što je izvrsna prilika za mlade radnike'

<p>Početak karijere i probijanje na tržište rada uvijek je neizvjesno, a često je, čak i u najboljim ekonomskim uvjetima, popraćeno i s osjećajem tjeskobe. Ništa drugačije sigurno se ne osjećaju ni ovogodišnji maturanti koji će svoje mjesto pokušati naći na tržištu rada usred trenutne recesije i neizvjesnosti.</p><p>Mnogi se slažu da je još uvijek nemoguće točno predvidjeti kako će i koliko pandemija korona virusa utjecati na zapošljavanje i stažiranje, a neizvjesnost ovaj put osjećaju svi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO SA VATRENIM DJEVOJKAMA U VATROGASNOJ POSTROJBI U NOVSKOJ:</strong></p><p>Nedavno istraživanje studenata Sveučilišta Columbia pokazuje da 30 posto zaposlenih osoba starije životne dobi nije sigurno hoće li nastaviti raditi na trenutnim poslovima. A oni koji u kriznim vremenima na tržište rada dolaze odmah nakon srednje škole ili fakulteta, pokazuje isto istraživanje, imaju manje plaće od onih koji su s radom počeli samo godinu dana ranije - a ekonomisti napominju da im narednih deset do 15 godina plaće mogu stagnirati i zaostajati za plaćama ranije zaposlenih. </p><p>No diplomanti koji tek ulaze na tržište rada nisu naravno jedini koji osjećaju učinke krize na ekonomiju. Sa stopom nezaposlenosti od 13,3% posto u SAD-u mnogi su se radnici s iskustvom u traganju za poslom pridružili tek diplomiranim studentima.</p><p>A savjeti kako se sa ovom situacijom nositi u principu su isti za sve - psiholozi poručuju da u traženju posla niste sami i kako su i mnogi drugi trenutno suočeni s istim izazovima. Najvažnije je, kažu, ne posustati i povezati se sa ljudima iz srodnih struka jer će vam to proširiti vidike u potrazi i ukloniti osjećaj usamljenosti.</p><p>Gospodarski novinar<strong> Mark C. Perna</strong> za<a href="https://www.forbes.com/sites/markcperna/2020/07/07/career-scarring-is-a-thing-heres-what-to-do/#69a1b2b93d6c" target="_blank"> Forbes </a>piše kako 'recesije ne traju vječno i premda se neke industrije nesumnjivo duže vrijeme bore, istovremeno neke druge bilježe rast (primjerice razne e-trgovine).</p><p>Gospodarstvo bi se, poručuje Perna, moglo tako oporaviti brže nego je to očekivano, a s njim i mnoge karijere. Ako na cijelu situaciju gledate realno i s malom dozom optimizma, umanjiti ćete osjećaj anksioznosti dok tražite posao, rekao je.</p><p>Osim toga, Perna mladim ljudima koji tek počinju raditi poručuje i da svijet više nego ikad prije treba stručnjake iz raznih područja - koji će donijeti svježe pogled na neke stare probleme koje je pandemija sad dodatno naglasila.</p><p>To je, kaže, savršena prilika za sve mlade radnike da se snađu na poslovima za koje su se pripremali, kao i da predstave inovacije i kreativna rješenja koja su nam sad potrebna.</p><p>- Zbog prepreka s kojima se danas na žalost suočavate možda ćete odrasti i razviti se na načine na koje prije ne biste. A svi mi (odrasli) vjerujemo da imate strast i talente potrebne za ove izazove s kojima se svijet danas suočava - poručio je Perna. </p>