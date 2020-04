Nekad ležerna: Nedjelja postala dan za glamurozan kućni izgled

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Online sastanci: Odjenite se udobno, ali kao da ste na poslu

Ljudi si na razne načine podižu raspoloženje, a jedan od njih je presvlačenje u glam outfit i to tijekom nedjelje, kad imaju vremena, nakon što su čitav tjedan radili od kuće, u tajicama i nekim ležernijim kombinacijama, objavio je Insider.

It’s Spring/Easter/Passover and I know I should be going all sunny or pastel, but was feeling kinda rock n roll for this week’s @rachsyme call out to #distancebutmakeitfashion pic.twitter.com/EmEVvMWyu7 — Jessica Goldman (@ApplauseMeter) April 12, 2020

Naravno, večernja odjeća rezervirana je za izlaske, pa ona nema šanse ni tijekom Zoom sastanaka ili online komunikacije sa šefovima i suradnicima. Zato glamur u doba izolacije na svoje dolazi upravo u - nedjelju, danu koji je prije bio rezerviran za ultimativno ležeran styling.

this blazer has never seen the wild but she’s ready for spring even so #distancebutmakeitfashion pic.twitter.com/yKe6AFEGlk — rachel syme (@rachsyme) April 12, 2020

Sve skupa krenulo je na Twitteru, a ako se želite srediti i objaviti vlastitu kombinaciju u kojoj biste večeras zaplesali u nekom klubu ili se uputili na finu večeru, hashtag je #distancebutmakeitfashion.

Dressing up on Sunday makes me feel like myself. For my fourth #distancebutmakeitfashion, one of my fave vintage dresses. Trying for Umbrellas of Cherbourg vibes. Close-up because I’m proud of my retro eye make-up. pic.twitter.com/V8DBxVPRNk — Lindsay Cronk (@lindsonmars) April 12, 2020

Ženama je dosta tajica i hoodica, ležernih sakoa i dnevne poslovne robe pa iz ormara izvlače razne trendove, od animal printa preko resica i inspiracije charleston godinama, do glitter sakoa i haljina blistave teksture.

I’ve been doing show and tells of some of my vintage collection on Instagram. Here are this week’s looks. #DistanceButMakeItFashion pic.twitter.com/omOQZEVNrg — A. H. (@a_h_reaume) April 13, 2020

Sve varijante dolaze u obzir, glavno da je zabavno, drugačije i da nema veze s ostankom kod kuće. Osim odjeće, žene se inspiriraju i modnim dodacima, pa možemo vidjeti razne trendove poput cool motiva, ukrasa i raznog nakita.

