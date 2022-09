Neke dame nose ga i sad: Šešir s velom bio je hit tijekom 30-tih godina prošloga stoljeća

Veliki trend pokrivala za glavu s velom započeo je oko 1900., no samo za dan, jer su ga navečer nosile dame niskog morala, tako se vjerovalo. Trajalo je to do 1. Svjetskog rata, da bi se onda ponovno ustalilo kao top trend tijekom 30-tih godina prošloga stoljeća.

Koncem dvadesetih godina voljele su ga holivudske zvijezde Myrne Loy i Mary Duncan, koje su uvelike utjecale na popularnost ovog divnog trenda.

Mali šeširi oblog dizajna osvojili su svijet, a uz njih nježna tekstura koja je blago prekrivala lice.

Stil se u modi zadržao sve do pedesetih, kad su se na sceni pojavile ipak nešto praktičnije kreacije.

Naravno, u to su ga vrijeme dame nosile i navečer - veo i šešir bili su dio elegantne kombinacije.

U to doba mnoge su žene šivale vlastitu odjeću kod kuće, a od ostataka tila dodale bi poseban detalj i na šešir.

Modni su magazini donosili razne ideje, od lepršavih do onih uz lice.

Krajem četrdesetih šeširi za posebne trenutke bili su veliki, raskošni.

Dizajneri su se igrali na razne načine, donoseći brojna zanimljiva rješenja.

Posebno avangardni bili su šeširi s dodacima čipke, za dame koje cijene kreativnost.

Zvijezde su birale poseban dizajn, ukrašen kristalima.

Kate Middleton i njezini šeširi s velom ovih su dana u fokusu stilske javnosti, vrlo su elegantni i klasični. Kod njih se ova tradicija zadržala do današnjih dana.

