- Ima moćan, nevjerojatan miris od kojih ženama klecaju koljena - rekla je glumica Drew Barrymore kad je prvi put pomirisala ambergris ili sivi amber, aromatična supstanca nalik vosku koja nastaje u probavnom traktu glavate uljarke.

Priznala je jednom prilikom novinarima Peoplea da ju je miris te tvari totalno osvojio svojim mošusnim, slatkastim notama te da miriše božanstveno.

Imala je priliku pomirisati sivi amber tijekom izrade vlastitih parfema dok je otkrivala razne mirise i njihove kombinacije. Inače, ova tvar se i danas može naći u nekim od najskupljih parfema, no sve se manje koristi zbog zaštite ove vrste kitova koji su ugroženi. Stručnjaci za izradu parfema napravili molekularnu kopiju ambergrisa koji je postao sastavni dio mnogih mirisa.

- Hvala Bogu na tome - prokomentirala je glumica i dodala da, iako obožava miris sivog ambera, ipak joj je draža činjenica da se pusti kitove nek žive u miru.

Iako je to u nekim zemljama ilegalno, mnogi proizvođači parfema još uvijek koriste sivi amber, poput Chanela i Lanvina, prenosi National Geographic. Njegova uloga je dvostruka - poboljšati i nadopuniti miris parfema te 'učvrsti' miris parfema na ljudskoj koži tako da traje dulje.

Njegov miris varira, ali uglavnom je slatkast, mošusan ili zemljan.

Od kud točno izlazi iz kita - nije jasno

Neki znanstvenici smatraju da izlazi iz usta kao ispljuvak. Kada glavate uljarke imaju nadražen želudac ili grlo, prekriju ga masnom tvari pa izbace van. Drugi su uvjereni kako taj sastojak izlazi iz stražnjeg dijela kita zajedno s fekalijama - to je teorija kojoj su skloniji.

- Izlazila ona na ovaj ili onaj način, velika gromada ove substance završi u oceanu, a zatim pluta desetljećima ili tko zna koliko dugo. Za to vrijeme se pretvara iz ljepljive tvari u tvrdi, sivi komad. To je ono što proizvođači parfema priželjkuju - pojasnio je znanstvenik dr. sc. Christopher Kemp, a prenosi Insider.

Kao prvo, ova tvar sadrži jedinstvenu kemikaliju koja se naziva ambrein. Ona fiksira, što znači da ostali mirisi u parfemu traju dulje. Ali, sivi amber je cijenjen i još zbog nečega, a to je miris. To je buket od 20 do 30 kemijskih spojeva koji svaki imaju svoj profil mirisa. Jedan će mirisati nekako na gljive, drugi malo na duhan, jedan na izmet, drugi na travu i slično - dodao je.

Sivi amber se naziva i 'morskim blagom'

Za njega ljudi znaju više od 1000 godina, iako u počecima nisu imali pojma otkuda dolazi. Obično se pronalazi na obali kao stvrdnuta tvar i smatra se rijetkom.

Mediji su prije nekoliko godina prenijeli vijest o dječaku koji šetajući obalom Dorseta u Velikoj Britaniji našao 'čudnu tvar' koja je težila nešto manje od pola kilograma.

U početku njegovi roditelji nisu znali o čemu se radi, ali su guglajući shvatili da u rukama imaju malo blago. Komad koji je njihov sin pronašao vrijedio je gotovo 400.000 kuna. Nije poznato što su s njim napravili.

Znanstvenici ne znaju točno zašto, ali samo oko jedan posto glavate uljarke proizvodi sivi amber. Mnogi istraživači, koji godinama proučavaju ovu vrstu kitova, nikad nemaju priliku vidjeti kako kit izbacuje tu sluzavu tvar u ocean. Slažu se da je dobro što je korištenje sivog ambera zabranjeno u nekim državama, poput SAD-a.

- Nikad nije dobra ideja kupovati ili prodavati proizvode od ugrožene vrste životinje. Prije početka lova na kitove bilo je preko milijun glavatih uljarki, a sada smo bliži petini tog broja - kaže znanstvenik dr. Shane Gero koji se proučavanjem glavatih uljarki bavi već godinama.