Nema brzog rješenja za uši u kosi - samo pranje posebnim šamponom i dugo iščešljavanje

U razredu moje kćeri jednoj su učenici tijekom odmora pronašli uš u kosi. Dva dana kasnije pronašla sam ih i ja u kosi svoje kćeri. Kupili smo i poseban šampon pa oprali i njoj i sebi glavu, presvukli odmah posteljinu... U drugom iščešljavanju našli smo larve, velike od milimetar do dva, pa smo i njih iščešljali. I opet smo prali svu posteljinu. Iščešljavamo i peremo kosu dva puta tjedno i zasad ušiju više nema, kaže nam čitateljica Dijana iz Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/Video

Dodaje da je još nekoliko učenika iz razreda prijavilo da ima uši u kosi, ali dolaze na nastavu jer je preporuka liječnika bila da, ako se redovito iščešljava kosa, dijete ne mora ostati doma.

Foto: Dreamstime_

- Gotovo svake školske godine primimo obavijesti iz škola o mogućoj pojavi ušljivosti među učenicima. Problem bude malo izraženiji u nižim razredima tijekom hladnijih mjeseci i javlja se u gotovo svim osnovnim školama - komentira dr. med. Tatjana Petričević Vidović, voditeljica službe za školsku i adolescentsku medicinu u NZJZ-u "Dr. Andrija Štampar".

Dodaje kako je trenutna situacija s ušima među djecom uobičajena, odnosno ne bilježi se povećan broj prijava.

- Kad primimo informacije iz škole, djelatnici Službe dostavljaju roditeljima edukativni materijal u kojem je detaljno opisan postupak uklanjanja nametnika iz vlasišta, kao i sve ono što treba obaviti u domu, od čišćenja igračaka, češljeva, posteljine i tako dalje. Prema potrebi i u dogovoru sa školom i roditeljima, u školu dolazi medicinska sestra koja obavlja pregled vlasišta djeci, a kontrolni pregledi obavljaju se i u školskim ambulantama - dodaje.

Kaže kako nema načina da se taj problem iskorijeni brzo i naglasak je na suradnji roditelja i slušanju uputa škole i liječnika.

Foto: Dreamstime_

- Nama su liječnici naglasili da je vrlo važno redovito iščešljavati kosu djeteta. Bitno je da je kosa vlažna, odnosno nije dobro iščešljavati na suho i češalj brisati u papiriće. Tako mi na kosu stavimo puno regeneratora, od tjemena do vrhova, i iščešljavamo. Dobili smo i preporuku da za dugu kosu to radimo barem sat i pol - ističe naša čitateljica i dodaje kako za dužu kosu na jedno pranje odu i do tri četvrtine boce šampona, koji treba držati na glavi deset minuta. Isti tretman trebaju proći svi ukućani, ali i sva djeca iz razreda.

Posebni šamponi mogu se nabaviti u ljekarnama, no kako oni nisu do kraja učinkoviti protiv gnjida, potrebno je istodobno svakodnevno iščešljavati kosu, pojašnjava Martina Tirić, bacc. med. techn., iz Službe za školsku i adolescentnu medicinu, autorica teksta s preporukama za iskorjenjivanje ušiju objavljenog na stranicama NZJZ-a "Andrija Štampar". U ljekarnama se može nabaviti i električni češalj za iščešljavanje uši. Potom kosu treba oprati još jedanput posebnim šamponom za suzbijanje ušiju nakon 7-10 dana kako bi se odstranile uši koje su se možda izlegle nakon prvog tretmana te nastaviti s uklanjanjem gnjida iščešljavanjem.

Foto: Dreamstime_

Prije iščešljavanja kosu je dobro isprati toplom vodom s malo octa ili limunova soka, što će olakšati odvajanje gnjida od vlasi. I češalj možete namočiti u tu mješavinu pa iščešljavati, a kad se riješite ušiju, još neko vrijeme nastavite češće pregledavati i iščešljavati vlasište svim ukućanima, da biste bili sigurni kako ste ih potpuno uklonili, savjetuju u Štampara.

Tijekom tog postupka važno je češće mijenjati posteljinu, ručnike i odjeću. Sve to perite na temperaturi višoj od 60°C. Ne zaboravite oprati i plišane igračke kojima se dijete igralo, a ono što se ne može prati čvrsto zavežite u plastičnu vreću i ostavite zatvoreno 14 dana.