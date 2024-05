Nemam sreće u ljubavi, a ni na poslu. Mevludine, što da radim?

Dragi Mevludine,

zanima me konkretno što će biti sa mnom. Borim se s depresijom i stanjima iz prošlosti. Problem je u tome što se ne znam nositi s emocijama, a htjela bih upoznati ozbiljnog dečka za vezu. Zanima me i što će biti na poslu, je li to posao za mene... Hoću li uspjeti posložiti svoj život? Jesam li ukleta i zašto se uvijek nešto mora ispriječiti mojoj sreći?

Šifra: Ivana

young sad beautiful woman suffering depression looking worried and wasted on home balcony | Foto: 123RF

Odgovor:

Vi ste bili prije puni života, volje i motivacije. Vrlo ste emotivni i duhoviti. No u zadnje vrijeme kao da ste izgubili volju za životom, nigdje se dugo ne vidite. Uzrok je prošlost, u kojoj ste imali dosta padova, birali pogrešno u ljubavi. Teško se mirite s činjenicom da nekad ne možemo imati sve što želimo, ali ja vidim da on nije ni po kojoj osnovi bio bolji od vas i da vas, naprotiv, nije ni zaslužio. No vi ste zbog njega pali u malu depresiju, emocije su vas svladale. Mladi ste, budućnost je pred vama i morate shvatiti da je sve to normalno u životu i da se s teškim situacijama svi nosimo i svi ih na kraju preživimo. No mislite na svoje zdravlje, nitko ga nije vrijedan, nemojte ga ugrožavati zbog drugih ljudi.

Trebali biste i dalje uzimati lijekove i, što je još važnije, krenuti na razgovore kod psihoterapeuta jer to će vam mnogo pomoći da se stabilizirate. Vaše jake emocije vam se sad čine kao teret, no ako ih uspijete upregnuti u svoju korist, vašoj kreativnosti neće biti kraja. Očekuje vas i pozitivna promjena na poslu, vidim bolje radno mjesto. U bliskoj budućnosti ponovno ćete se zaljubiti, biti voljeni i voljet ćete. Vidim vas u obitelji te napredak na svim poljima, osobito ove i iduće godine, a i dalje. Bit ćete ispunjeni, nikakvih velikih poteškoća i prepreka vam ne vidim. Vaše trenutno stanje nije strašno, svatko je ponekad napet i depresivan, takva su vremena, i kao da nam treba predaha. Imajte vjere, više čitajte i bit ćete super. Javite mi se za četiri mjeseca. Sretno.

