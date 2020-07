Nestalog psa pronašli u starom domu - čak 100 kilometara dalje

Prava je zagonetka kako je labradorka Cleo preputovala preko 91 kilometar od svog novog doma do starog, osobito jer je morala ili plivati preko velike rijeke ili pak prijeći most s izrazito gustim prometom

<p>Nakon što je nestala četverogodišnja Cleo, prekrasna labradorka, njeni su je vlasnici našli na mjestu gdje su najmanje očekivali - kod kuće.</p><p>No, problem je bio u tome što je ona otišla u njihov prethodni obiteljski dom u Lawsonu u Missouriju, a ne njihov dom u Olatheu u Kansasu.</p><p>Obitelj nije živjela u kući u Kansasu gotovo dvije godine, ali Cleo se vratila na svoj stari trijem, gdje ju je pronašla nova vlasnica kuće.</p><p>- Moja supruga i ja smo se tek vratili kući s posla. Cleo je ležala na trijemu i izgledala kao da nekog čeka - rekao je za<a href="https://us.cnn.com/2020/07/19/us/kansas-dog-found-at-previous-home-in-missouri/index.html"> CNN </a>Colton Michael.</p><p>Vidjeli su kako pas nema ovratnik, no izgledala je previše njegovano za lutalicu, pa su je odveli veterinaru kako bi uz pomoć mikročipa saznali više o njoj. Srećom, Cleo ga je imala.</p><p>- Kad su pročitali ime vlasnika, moja je žena odmah primijetila kako je prezime isto kao i prethodnog vlasnika kuće. Stoga smo otišli na Facebook i potražili ih - otkrio je Michael koji je ubrzo vidio njihov oglas prema kojem je Cleo nestala prije tjedan dana. </p><p>Poslali su poruku zabrinutim vlasnicima, a kad su im rekli gdje su pronašli Cleo, oni su ostali bez riječi. Naime, Cleo je od vrata do vrata trebala prehodati preko 91 kilometar od svog trenutnog doma u Kansasu do svog prethodnog doma u Missouriju. </p><p>Nitko zapravo ne zna kako je to uspješno proputovala s obzirom na činjenicu da bi morala doći preko rijeke ili mosta na kojem je gust promet. Ali bez obzira na to kako je i zašto putovala, njezin je vlasnik rekao da mu je samo drago što ju je pronašao.<br/> - Jednostavno je dobro ponovno biti s njom, ona nam puno znači - rekao je Drew, Cleoov vlasnik.</p>