Covid-19 je ove godine oduzeo živote desecima tisuća ljudi, ostavljajući obitelji i prijatelje u nezamislivim bolovima. S druge strane, to znači da će milijuni ljudi na Božić tugovati zbog gubitka voljene osobe, bilo partnera, roditelja, djeteta, braće i sestara, bake i djeda ili prijatelja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kao prijatelj možda želite pomoći drugoj osobi kojoj je pomoć i podrška potrebna, no ne znate kako, bojite se. Često nam je teško izgovoriti riječi poput 'ako ti nešto treba javi mi se', 'žao mi je zbog tvog gubitka, ali ja sam uvijek tu, što god ti zatreba'. Zašto je to tako?

Što raditi, a što ne, kada nekome želite pružiti podršku?

1. Ne izbjegavajte slati božićne čestitke

Umjesto toga priznajte da će to biti teško doba godine. Spomenite ime osobe koja je umrla, pa čak i podijelite uspomenu na kartici. To je znak da mislite na njih i da su te osobe uvijek u vašim srcima. Uz to, to je znak pažnje i pokazivanje brige o voljenoj osobi.

2. Budite u redovnom kontaktu

Najvažniji način na koji možete podržati nekoga tko tuguje ovog Božića je jednostavno biti uz njega. Budite u kontaktu, čak i ako je taj kontakt preko telefona ili videopoziva. Budite dostupni, dijelite uspomene, pričajte o svemu, savjetujte voljenu osobu i slično.

3. Ne pitajte ‘kako ste?’

Pokušajte umjesto toga pitati svog prijatelja ili voljenu osobu ‘što se događa s tobom?’. Ako pitate: ‘kako si?’, mnogi ljudi samo kažu ‘dobro sam’, jer je to lakše nego biti iskren.

4. Slušajte bez ometanja

Žalosne ljude treba čuti. Plakanje je normalna reakcija na gubitak, iako bi vam se moglo činiti pomalo neugodno. Tuga je osjećajna. Važno je stvoriti okruženje u kojem ožalošćena osoba može pokazati svoje osjećaje jer zna da vama to ne smeta i da ste uvijek tu za nju.

5. Pomozite im isplanirati Božić

Možda osjećaju pritisak da nešto učine ili da pokažu kako su dobro. Pitajte ih što bi doista željeli raditi, a zatim podržite njihovu odluku.

6. Ponudite pomoć

To bi moglo biti postavljanje božićnih ukrasa za njih, obavljanje božićnih kupovina, zamatanje poklona ili preuzimanje božićnog obroka. Ako imaju djecu, možete im se ponuditi da ih čuvate kako biste im dali oduška. Pomoć koju nudite ne mora biti povezana ni s Božićem - možete obaviti trgovinu s hranom i slično. Možete ih čak pozvati u šetnju kako biste ih odveli na svjež zrak.

7. Nemojte im govoriti 'oni su na boljem mjestu' ili 'barem si još mlad, naći ćeš nekoga drugog'

Riječi poput ovih nikako ne biste smjeli govoriti osobi koja tuguje za gubitkom voljene osobe. To preskočite.

8. Ne nudite rješenja za njihovu tugu

Možda će vam biti teško vidjeti voljenu osobu tako uzrujanu, ali važno je imati na umu da ne postoje brza rješenja za tugu. Jednostavno budite tu za svog prijatelja i budite tu na duže staze, dok se prilagođavaju životu bez voljene osobe. Ta će im podrška značiti cijeli svijet, piše Huffington post.