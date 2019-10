Nevena i Dora: 'Žena je ženi vuk, a trebala bi biti podrška'

- U mom su poslu urednici i šefovi bile uglavnom žene, ali njihovi šefovi bili su muškarci i nekako su u vrhu piramide uvijek - muškarci. Međutim, da, moguće da je žena ženi vuk, ali ne zbog same žene, nego zbog čopora, zbog načina na koji se danas one odgajaju, u natjecateljskom duhu jedna prema drugoj, da bi na kraju tražile potvrdu od muškarca koji je na vrhu te piramide - rekla je Nevena Rendeli na tribini magazina Diva održanoj u četvrtak navečer u zagrebačkom KIC-u.

Da je tema "Žena je ženi vuk - istina ili predrasuda" itekako pogođena, potvrdio je velik interes publike, ali i komentara na društvenim mrežama koji su uslijedili. Uz Nevenu, panelistica je bila prevoditeljica i influencerica Dora Predojević, koja se osvrnula na to da žena i nepoznatoj ženi treba biti potpora.

- Evo primjerice nedavno aktualna tema s voćem. Mislim da su tu muškarci odigrali itekakvu ulogu, koja se meni nikako nije svidjela. Ja mislim da sam feminist u pravom smislu riječi. Svaka žena ima pravo raditi i odlučivati sama za sebe, biti majka, poslovna žena ili sve odjednom i da nitko ne treba preispitivati njezinu odluku. Mi svi sebi uzimamo za pravo komentirati tuđe odluke, poslove, izgled, a pritom zaboravljamo na to da moramo odgovarati za svoje postupke i komentare. Prije nego što nekoga osudimo i uvrijedimo trebamo se zapitati koju to težinu ima i koje to posljedice može imati za nekoga drugoga. Zato i dolazi do cyberbullyinga i bullyinga općenito jer ljudi misle da se pod izlikom demokracije i iskrenosti mogu reći što god žele, a ja sam odgajana tako da ako nemam što lijepo za reći, da ni ne kažem - rekla je Dora.

Nevena se nadovezala govoreći o tome kako to funkcionira u sferi roditeljstva, o odnosu majki prema drugim majkama na društvenim mrežama.

Foto: Davorin Višnjić/Pixsell

- Nadala sam se da ću u društvenim mrežama naći podršku u svim onim teškim i nepoznatim trenucima koji su me snašli. I bila sam jako iznenađena svim tim. Mnoge su žene bile pune podrške, ali bilo je barem tri četvrrtine komentara poput "Zašto si rodila ako ti je teško?", "Šta se žališ?", "Ja to isto tako, još i bolje!".

Jako me iznenadila ta jedna natjecateljska atmosfera, tko će biti bolja mama. Jednom sam izjavila da je zapravo mama mami vuk. Umjesto da se podržavamo u tim trenucima koje sve prolazimo, često se skrivamo iza fasada i ne želimo o tome govoriti kako ne bismo ispale loše majke. Ali trebamo jedna drugoj biti podrška baš zbog onih koji se nađu u situaciji kad stvarno nemaju nikoga da im pomogne - rekla je Nevena.

Foto: Davorin Višnjić/Pixsell

- Žene oko mene su ambiciozne, lijepe, zgodne, obrazovane, snažne, a umjesto da budem ljubomorna ili budem vuk, sama sebi kažem da je to u redu, ona ima to sve, ali idem i ja. Uvijek biram da se na takve žene ugledam i da mi budu motivacija, umjesto da im budem zavidna. To bih svima preporučila - zaključila je Dora.

