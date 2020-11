A post shared by Jacob Sempler (@sempler) on Nov 15, 2015 at 8:21am PST

<h2>Danska: Ako ste slobodni na 25. rođendan, posipaju vas cimetom</h2><p>U Danskoj postoji vrlo slatka tradicija: ako je netko do 25. godine života još uvijek slobodan, tada ga prijatelji na sam rođendan obilato posipaju cimetom. Ovaj začin ima vrlo jak miris, pa bi slavljenik trebao još dugo fino mirisati. Miris cimeta signal je drugim samcima da netko traži partnera. </p><p>Ova tradicija započela je u srednjem vijeku. Ljudi koji su prodavali začine bili su toliko zauzeti svojim poslom da su se vrlo kasno vjenčali. Zbog toga je miris cimeta postao znak da je osoba najvjerojatnije slobodna za vezu.</p><p>Pogledajte kako to izgleda:</p><h2>Danska: Možete se ljubiti u zračnoj luci, ali ne dulje od 3 minute</h2><p>Zaljubljeni se često dugo opraštaju na aerodromima, što drugima koji trebaju parkirati automobile može predstavljati problem. U danskom Aalborgu postavili su posebne znakove sa vremenskim ograničenjem za oproštajne poljupce. Nije spomenuto poštuju li zaljubljeni ograničenje i koje su eventualne kazne ljube li se predugo.</p><h2>Švedska: 'Oprez, čudaci s mobitelima na cesti' </h2><p>U Stockholmu možete naići na važan prometni znak: 'Pazite! Možda su pred vama čudaci sa pametnim telefonima!'.</p><p>Ipak, ova ideja nije potekla od gradske uprave već je to projekt umjetnika Jacoba Semplera koji pokušava skrenuti pozornost javnosti da se usredotoči na sve veći problem ovisnosti o pametnim telefonima. Čini se da je prilično uspješan: ljudi vole fotografirati znak i objavljivati fotke na internetu.</p><h2>Švedska: Izgradili minijaturne trgovine za miševe u gradu</h2><p>Kreativna grupa ljudi iz Švedske kreirala je minijaturan svijet za miševe na ulicama grada Malmöa. Pri dnu različitih zgrada izgradili su posebne trgovine i pekare za miševe. Prolaznici se svaki put nasmiju kad naiđu na to.</p><h2>Finska: Imaju godišnje natjecanje u nošenju supruga</h2><p>Svakog se srpnja u finskom Sonkajärviju događa nešto neobično i zabavno što privlači ljude iz cijelog svijeta. Dolaze vidjeti tko će prvi završiti stazu s preprekama sa suprugom na leđima.</p><p>Ovaj nesvakidašnji sport ima pravila: žene moraju biti starije od 17 godina, a njihova težina mora biti najmanje 49 kilograma. Ako se sad pitate što, osim zabave, motivira momke da se prijave na natjecanje i pobjede, odgovor je - pobjednik dobiva toliko piva koliko je njegova supruga teška.</p><p>Pogledajte kako to izgleda:</p><h2>Finska: Onaj tko doktorira dobije mač koji si sam kupi</h2><p>Ljudi koji u Finskoj doktoriraju prolaze kroz poseban ritual. Na glavu im stavljaju kapu i pravi mač u ruke. To simbolizira da je netko postao novi doktor znanosti spreman zaštititi istinu, znanje i dobrobit. Ovi darovi nisu besplatni, već ih svaki kandidat kupuje sam i donosi na ceremoniju. </p><h2>Island: Divovske ljudske statue služe za držanje kablova</h2><p>Čak i inače najdosadnije stvari izgledaju nevjerojatno u skandinavskim zemljama. Na Islandu su arhitekti 2008. godine predložili dizajn kojim su obične stupove za električnu energiju pretvoriti u goleme ljudske kipove, prenosi <a href="https://brightside.me/wonder-places/12-things-we-can-see-only-in-scandinavia-and-nowhere-else-473560/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_smart_is_new_sexy&fbclid=IwAR1gTZ2Dw5WFqcti2UXjwHReCLYaJOc28NfJTcz29mMxSpxBJOVmXJYbu-4" target="_blank">BrightSide</a>.</p><h2>Island: Na semaforima su nacrtana srca i smajlići </h2><p>Ne čeznu ljudi bez razloga za posjetom ovoj maloj, veseloj državi. Tamošnji građani dragi su i pozitivni, a taj duh prenose čak i na semafore koje izrađuju sa iscrtanim srcima i smajlićima.</p><h2>Island: Usporavaju promet optičkim iluzijama</h2><p>Mali ribarski gradić na sjeverozapadu Islanda pronašao je rješenje kako usporiti vozače. Pješački prijelaz su oslikali u 3D tehnici, a rezultat je fantastičan.</p><p>Pješaci dobivaju osjećaj kako lebde iznad tla, što ih zabavlja, dok vozači usporavaju misleći da im nešto ometa put. Vrijeme će pokazati hoće li ta ideja zaista pomoći u smanjenju broja prometnih nesreća.</p><p>Pogledajte u videu kako to izgleda:</p><h2>Island: Vjeruju da vilenjaci pale i gase dugu</h2><p>I ne samo u vilenjake, već i u trolove, gnome i druga skrivena stvorenja. Kad se na nebu pojavi duga, Islanđani prokomentiraju 'kako su je vilenjaci upalili'. Bivši zastupnik u Saboru čak je uvjeravao javnost da mu je obitelj vilenjaka spasila život u prometnoj nesreći.</p><p>Koliko sve to shvaćaju ozbiljno govori i podatak da čak i projekt gradnje ceste kroz određeno područje može biti stopiran ukoliko tamo 'žive skrivena bića'. </p><h2>Island: Prvo provjere da ne stoje pred rođakom, pa ulaze u vezu</h2><p>U zemlji u kojoj živi manje od 330.000 ljudi, lako je završiti u ljubavnoj vezi s nekim tko vam je rođak. Zato su islandski softverski inženjeri osmislili posebnu aplikaciju koja pokazuje jeste li možda u srodstvu sa potencijalnim partnerom.</p><p>Podaci korišteni za izradu aplikacije obuhvaćaju informacije unazad 1000 godina, a preuzeti su iz internetske genealoške baze podataka. Slogan aplikacije također je vrlo kreativan: 'Prodrmajte aplikaciju prije nego što prodrmate u krevetu'.</p>