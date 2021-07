Cijeli svijet je gledao finale UEFA EURO 2020, no troje sretnika, Nada, Dragan i Kristijan doživjeli su nezaboravno iskustvo gledanja finala Europskog nogometnog prvenstva koje im je omogućio Heineken®. Pobijedili su u nagradnoj igri koja je trajala tijekom svibnja i lipnja. U Dubrovnik je svaki od njih doveo sa sobom petero gostiju. Nezaboravno iskustvo počelo je u subotu 10. srpnja kad su stigli u Zračnu luku Franjo Tuđman. Ondje ih je čekao ekskluzivni privatni let u Dubrovnik. Nekima je to bio prvi let zrakoplovom što je još jedno dodatno iskustvo za njih.

Kad su sletjeli u suncem okupan Dubrovnik, smjestili su se u President Valamar Collection 5* Hotel uz ekskluzivan tretman, koji je uključivao večeru i piće dobrodošlice. Tijekom večere raspravljalo se tko će pobijediti u finalu te hoće li se trofej vratiti kući ili otići u Rim. Stigao je dan finala, a dobitnici su taj započeli s razgledavanjem Dubrovnika da bi potom otišli na izlet na Lopud dubrovačkom karakom, velikim jedrenjakom građenim u Dubrovačkoj Republici. Nakon izleta, poslijepodne se dobitnicima priključio legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević te komentator Željko Vela. Uz najbolje pivo svi su se bolje upoznali, a atmosfera se još više zagrijala za nogometni spektakl. Ubrzo se veselo društvo preselilo u Tvrđavu Revelin, u VIP prostor gdje su uživali u nogometu na velikom ekranu, pod vedrim nebom uz omiljeni Heineken®. Prije same utakmice dobitnici su imali jedinstvenu priliku sudjelovati u 'Uvodnoj emisiji' - simulaciji uobičajenog TV formata uoči važnih utakmica - gdje su uz eksperte Ćiru i Velu, kao ultimativni stručnjaci za nogomet, komentirali nadolazeću utakmicu Engleske i Italije.

Nakon uvodne emisije došlo je vrijeme da gosti pobjednika nagradne igre zabave prisutne. Dobili su jedinstvenu priliku komentirati legendarne golove iz povijesti nogometa. Ocjenjivao ih je žiri. Bilo je tu smijeha, neki su gubili glas od uzbuđenja na komentatorskoj stolici, no najbolji od njih, Matija, je pokazao zavidan talent te je osvojio Heinekenovu® nogometnu loptu s potpisima Ćire i Vele. Još malo vremena je dijelilo od početka finala na Wembleyu, a kad je krenulo, komentari su prštali sa svih strana. Iako Hrvatska nije igrala, publika je bila i više nego zadovoljna kako su odigrali Talijani i Englezi.

Dan nakon utakmice, trofej je stigao u Rim, a sretni dobitnici i njihovi prijatelji su privatnim zrakoplovom odletjeli kućama. Kad su sletjeli, dobitnici i njihovi prijatelji još su u zračnoj luci prepričavali dojmove nezaboravnog iskustva koje im je omogućio Heineken®.