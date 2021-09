Dragi Mevludine,

jako patim čitav svoj život, a postaje sve teže i teže. Nemam nikoga na koga bih se mogla osloniti. Sestra mi je bolesna, a majčino stanje se zbog starosti pogoršava. Dugotrajno sam nezaposlena. Bojim se budućnosti. Možete li vidjeti išta dobro u mojoj budućnosti? Unaprijed vam puno zahvaljujem na odgovoru.

šifra: očajna

Odgovor:

Draga gospođo, od djetinjstva znate samo za bol i patnju. Mnoge ste traume proživjeli, a ni sad vam nije najbolje. Po prirodi ste osjetljivi, dobri u duši i pozitivni. Mnogi su vas koristili kako u vašoj, tako i u drugoj obitelji. Malo ste više ipak trebali na sebe misliti, na svoj život, a ne samo drugima uvijek biti na raspolaganju. Mnoge ste uzdržavali, a tako vam je donekle život i prošao. No i sad vam je napeto u obitelji, brinete se za majku, a drugih kao oko vas kao da i nema. Doveli ste se u nezgodnu situaciju, no u budućnosti vas čeka ipak mnogo bolje razdoblje. Već u svibnju te srpnju vidim napredak u obitelji. Shvatit ćete da je vrijeme da i na sebe mislite. Tijekom ljeta aspekti su vam povoljni, krenut će vam financije, a i nešto ćete povremeno raditi. U iduće dvije godine vidim stabilizaciju na mnogim poljima. Zdravlje vam je solidno, no pripazite na povremene glavobolje koje nastaju u vratnom dijelu kralježnice te na gastritis. Ostalo je sve u redu. Savjetujem vam da što više mislite na sebe i da sami pokušate doći do svoje sreće. Javite se krajem ljeta. Sretno!