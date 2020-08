Nezaustavljiva: Tek mi je 18, a već sam vrhove svijeta osvojila

Otac Arianit s Kosova ispunio je svojoj mezimici Mriki želju. Postala je planinarka i zajedno su osvojili vrhove na svim kontinentima nakon što je o tome sanjarila još kad ih je kao djevojčica promatrala i zaljubila se...

<p>Gledala je i smrti u oči, ali su ljubav i želja da bude najmlađa alpinistica kojoj je ovako nešto pošlo za rukom bili jači i od straha i od pogibelji koja je bila sveprisutna. Tako bismo mogli opisati mladu 18-godišnju Mriku Nikqijem s Kosova, koja je rođena i odrasla u Peći. Uz nesebičnu pomoć oca Arianita, također iskusnog alpinista, uspjela ostvariti svoj san, popeti se na sedam vrhova sedam kontinenata i biti najmlađa kojoj je to pošlo za rukom. </p><p>S Mrikom i njezinim ocem ugodno smo razgovarali u Vrgorcu tijekom posjeta ovom gradu u kojemu se održava Festival pustolova u čast Mati Šimunoviću zvanom Svjetski, koji je između dva svjetska rata, što pješke, jedrilicom i biciklom, prešao ukupno 360.000 kilometara u devetnaest godina i obišao sedamdeset država. Uz mnoge poznate alpiniste i domaćina Stipu Božića, glavnog pokretača ovog zanimljivog projekta, Mrika i njezin otac imali su što ispričati Vrgorčanima i gostima. Skromna Mrika, koja se još od malih nogu bavila sportom, trenirala je karate, sa svega 15 godina popela se na Mont Blanc. Odrasla je u Peći, gradu okruženom planinom Prokletije. U planinske vrhove gledala je odmalena i zaljubila se u alpinizam. U jednom trenutku, sa svega 16 godina, kad je “osvojila” sve velike balkanske vrhove, ocu je povjerila želje. Sigurno bi većina očeva odbila takav naum, no Arianit je ne samo saslušao, nego i podupro Mriku.</p><h2>Još kao dijete se zaljubila u planine</h2><p>Dok je stajala s ocem, koji ju je i zarazio alpinizmom, na vrhu Kilimandžara (5895 m), najviše točke Afrike, rekla mu je što želi - osvojiti sve najveće vrhove sedam kontinenata. On se nasmijao misleći kako je to tek san mlade tinejdžerice. No nedugo nakon toga shvatio je da ona to doista želi i, dakako, podržao je svoju jedinicu. Godina 2018. za njih dvoje bila je godina teških priprema, uspona... Svakodnevno su se penjali na Prokletije, u rancima nosili i po tridesetak kilograma te satima ustrajno nakupljali kondiciju. Njihov san tražio je veliku logistiku i velika novčana sredstva. Uspjeli su: “padao” je vrh za vrhom: Aconcagua Mount (6962 m), najviši vrh Argentine, Denali (6194 m), Aljaska, Elbrus (5642 m), Rusija, Carstensz Pyramid (4884 m), Australija, Vinson Massif (4892 m), Antartik te, dakako, jedan i jedini Mount Everest (8848 m). Na ekspedicije su išli s američkom agencijom CTSS, koju vodi iskusni Mike Hamill.</p><p>- Na našim usponima bilo je i padova i uspona. Ma, znate, ne ide uvijek sve kako je planirano. Oluje, led, snjegovi, smrzotine... Svašta je na našima bilo. Sjećam se, jednom je Mrika imala promrzline nosa. Na sam vrh stigli smo u oluji. Ništa nismo vidjeli ispred sebe, ali i u takvim trenucima ona je mislila na ostale. Na temperaturi od -40, kad smo se spustili do logora, krenula je pomoći jednoj alpinistici koja je vjerovala kako je izgubila prste koji su već bili promrzli. Vođa ekspedicije ju je tad ugurao u šator oštro je opomenuvši kako i sama ima smrzotine na nosu te da se treba pobrinuti najprije za sebe - govori Arianit i dodaje kako je ona jako samozatajna.</p><p>- Više puta je mnogi znaju pohvaliti, dižu je u nebesa, a Mrika samo mirno sliježe ramenima. Takva je - govori ponosni otac.</p><p>- Ja to radim za sebe i u velikim uspjesima u životu trebaš biti skromna - mirno će Mrika. Ljubav oca i kćeri, uzajamno poštovanje, primjetna je u svakom pogledu.</p><p>- Jako je važno imati povjerenja, jer kad dođe kriza, svašta ti prolazi kroz glavu. Supruga i sin (11), koji su ostali u Peći, sa strepnjom čekaju svaki naš poziv - govori Arianit.</p><p>- Sjećam se uspona na Mount Everest. Dok smo se odmarali u logoru i pripremali na posljednja dva kilometra uspona, Mrika me u jednom trenutku upitala: ‘Što bi napravio da se sunovratim u provaliju?’. Ja sam joj odgovorio: ‘Ja bih za tobom’, a ona mi je na to mirno odgovorila: ‘Ako ja padnem, ti moraš nastaviti jer te čekaju mama i brat, a ako ti padneš, ja moram nastaviti jer mene čekaju mama i brat’. Nije mi bilo svejedno, ali ona je na to dodala da toga neće doći, vratit ćemo se zajedno. Nije ti svejedno kad to čuješ. Znate, za mene kažu da sam lud otac kad ovakve pustolovine dopuštam svojem djetetu, ali nije to tako. Ja vjerujem u Mriku, ja vjerujem da ona može uspjeti i onda kad je najteže, a ja, ja ću uvijek biti tu uz nju. Zna meni ona ponekad reći i zašto sam uvijek iza nje. Tako sam nekako sigurniji kad je ona ispred mene, kad je gledam i pratim svaki njezin pokret - govori Arianit dok ponosno gleda u svoju jedinicu. Bilo je teških trenutaka. Priča nam kad je mislio da će Mrika odustati.</p><h2>Na trenutak je zastala</h2><p>- Uvijek je pobijedila u sebi strah. Ako je i bio, nastavila je dalje.</p><p>Uspon na Mount Everest je najzahtjevniji uspon. Najprije dani aklimatizacije koje smo proveli kod baznog logora, zatim kamp 1, kamp 2, kamp 3 i naposljetku kamp 4, u kojemu se ne spava, tamo se odmorite jer do vrha od kampa 4 ima samo dva kilometra, ali je potrebno punih devet sati. Prošle godine je gore umrlo 12 ljudi. Prošli smo pokraj mrtvih tijela. Još su mi žive slike kad smo morali proći pokraj mrtve mlade Indijke. Njezino tijelo je bilo tik do konopa i žice na koju se kačiš. Bilo je onih koji jednostavno nisu mogli prijeći preko nje. Viknuo sam Mriki da ne gleda i da mora prijeći. Doslovno se držala za nju. Na trenutak je zastala, viknuo sam da se ne obazire i da ide naprijed - govori Arianit.</p><p>Mrika na jesen kreće, uz alpinizam, i u studentske vode. Upisala je pravo, koje je završio i njezin otac, poznati odvjetnik.</p><p>- Neopisiv je to osjećaj stajati na vrhu i gledati ispod sebe. Samo stajati i gledati - pomalo zaneseno će Mrika, kojoj je u planu s ocem otići i “osvojiti” Sjeverni i Južni pol, a potom se popeti na K2. Za svaki uspon, tako i za ove koji su u planu, veliku podršku, kao i dosad, očekuje od proslavljenog alpinista Stipe Božića.</p><h2>Savjeti Stipe Božića</h2><p>- Puno nam znače njegovi savjeti. Uvijek ga pozorno slušamo i kad se nađemo na tim mjestima, sjetimo se Stipe i njegovih upozorenja. Znate, koliko su važne pripreme za uspon, toliko je važno biti spreman i na povratak. Tad se tijelo i mišići pomalo opuštaju te se dio tragedija događa upravo pri povratku - zaključuju Mrika i Arianit. </p>