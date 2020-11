Nije pametno držati baš sve proizvode u prozirnim bocama

Ukoliko niste sigurni koje proizvode za kućanstvo možete preliti u prozirno staklo, a koje ne, jednostavno promatrajte u kakvoj je ambalaži proizvod izvorno došao - tako ćete biti sigurni

<p>Iako su prozirne bočice u kupaonici praktičnije jer je lako vidjeti kada je određeni proizvod pri kraju, to ponekad nije dobra ideja, barem tako tvrdi <strong>Leanne Stapf</strong>, operativna direktorica tvrtke za čišćenje domova The Cleaning Authority. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Prozirne bočice nisu tako dobra ideja, pogotovo ako je originalno pakiranje proizvoda bilo neprozirno. Izlaganje svjetlu kroz prozirnu bocu moglo bi utjecati na kvalitetu proizvoda. Što je spremnik manje proziran, to će se proizvod više sačuvati - pojasnila je.</p><p>Što tamnije i neprozirnije, proizvod će biti bolje zaštićen od svjetlosti, a time i protiv oksidacije koja u konačnici može utjecati na uporabni vijek trajanja stvari poput šminke i proizvoda za njegu kože, posebno ako stoje na mjestu koje je izloženo UV zrakama.</p><h2>Koju vrstu stakla bismo trebali koristiti? </h2><p>Stručnjaci kažu kako je jantarno staklo jedina vrsta koja štiti od vidljive svjetlosti i UV zraka. Naime, plavo i zeleno staklo štite od vidljive svjetlosti, ali ne i od UV zračenja.</p><p>Ukoliko niste sigurni koje proizvode za kućanstvo možete preliti u prozirno staklo, a koje ne, jednostavno promatrajte u kakvoj je ambalaži proizvod izvorno došao.</p><p>Ako su boca ili spremnik prozirni, vjerojatno ih možete pohraniti u prozirne posude bez puno razloga za brigu. Ali, ukoliko je proizvod kupljen u neprozirnoj boci, tada bi u takvoj trebao i stajati, prenosi <a href="https://www.apartmenttherapy.com/decanting-bathroom-products-clear-bottles-36842719" target="_blank">apartmenttherapy.com.</a></p><p> </p>