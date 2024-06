Nije se štedjela - nevjerojatno iskrena ispovijest žene koja je u braku seks koristila kao oružje

Kad je sve počelo, suprug i ja bili smo jako zaljubljeni. Uživali smo provoditi vrijeme zajedno razgovarajući, sanjareći, bili smo vrlo romantični. Naša priča o tome kako smo se upoznali, izlazili i na kraju vjenčali bila je dragocjena i jedinstvena. Uvijek sam mislila da nam ništa ne može oduzeti ono što imamo, no bila sam u krivu, započela je anonimna žena svoju ispovijest za Your Tango.

Vjenčali su se i naporno učili kako bi završili fakultet te osnovali obitelj. Unutar nekoliko godina uspjeli su kupiti kuću, stekli prijatelje i ostali bliski s obitelji. Odgajali su svoju djecu s kršćanskim vrijednostima s kojima su i oni odgajani te su željeli da im djeca budu bliska sa svojim djedovima i bakama, tetkama, stričevima i rođacima.

- Unutar pet godina braka dobili smo dvoje djece i život je bio aktivan. U jednom trenutku, usred krize, suprug je ostao bez posla. U našem mjestu nije bilo posla, stoga je našao zaposlenje u drugoj državi, no morali smo se preseliti. Bila sam prisiljena napustiti obitelj, roditelje, braću, sestre... Nikada nisam živjela van svog kvarta, tako da je preseljenje iz države bio veliki korak za mene - ispričala je.

Na kraju je pristala. Suprug je otišao par mjeseci ranije kako bi sve sredio, našao stan i školu za djecu. Konačno su se okupili u novoj školi, gradu i zajednici.

- No, borila sam se s prilagodbom na naš novi život. Počela sam pronalaziti mane svom mužu. Postavljala sam razne uvjete na našu intimnost i seks. Ako ja nisam bila zadovoljna, odbila bih seks. Život mi je bio teži i za to sam krivila njega. Pokušavao mi je objasniti da nemamo druge opcije, no nisam mu mogla oprostiti - izjavila je.

Sljedećih deset godina stalno mu je nametala tu činjenicu da nije sretna.

- Bez obzira koliko je tvrdio da radi ili koliko zarađuje, pobrinula sam se da zna da nisam sretna. Naravno, stekla sam prijatelje i asimilirala se u zajednicu, ali nisam bila u blizini svoje obitelji i naša djeca nisu imala priliku odrastati sa svojim rođacima kao ja. Nema veze to sa činjenicom da su se moja braća i sestre počeli seliti zbog svojih karijera i raštrkali po državama. Bila je to krivnja mog muža. Trebao je osigurati da neću morati živjeti daleko od svoje obitelji - napisala je.

Krenula ga je kako kaže - motati oko prsta.

- Radio je prekovremeno kako bi bio unaprijeđen i dobio povišicu plaće, a kad bi došao kući, brinuo bi se o našoj djeci kako bih se ja mogla odmoriti od boravka s njima. Nisam htjela raditi te sam često tijekom dana bila s obitelji na telefonu, kako bih ostala u tijeku sa svime. Motanje muža oko prsta bilo je zadovoljstvo neko vrijeme. Kontrolirala sam ga i kažnjavala što mi nije pružio 'stabilnost' i što se nije 'borio' za mene kako bih imala život o kakvom sam sanjala - ispričala je.

Međutim, nakon par godina, suprug se promijenio, nestao je njegov humor, a i sport ga više nije zanimao.

- Prestao je sanjati da će biti poduzetnik. Prestao je dijeliti svoj život sa mnom. Prestao je sanjati sa mnom. Bio je odmjeren u onome o čemu bi razgovarao sa mnom ili što bi rekao. Tada to nisam shvaćala, ali sam ga izmrcvarila, kaznivši ga zato što je iznevjerio mene i našu djecu. Njemu i svojoj ljubavi prema njemu postavila sam nerealne uvjete. Krivila sam ga jer želi biti romantičan ili intiman. Kad je imao nešto za proslaviti sa mnom, zanemarila sam to jer nije bilo dovoljno - priznala je.

Konačno je jednog dana, nakon njihovog drugog preseljenja radi muževog posla, shvatila je da želi poduzeti nešto.

- Odlučila sam prestati biti žrtva, započela sam aferu s razvedenim susjedom. Iako se nisam time razmetala, moj je muž osjetio da su moji osjećaji negdje drugdje. Kad je saznao, otišao je do susjeda i obračunao se s njim. Susjedstvo je saznalo za moju aferu pa je bilo vrijeme da se preselimo. U tom trenutku moja je afera bila završena. Konačno je suprug našao posao u našem gradu te smo se mogli vratiti u moju rodnu kuću - napisala je.

Napokon su bili doma, mislila je da joj se ostvario san.

- Mogla sam biti blizu familije. Međutim, mnogi od moje braće i sestara i njihovih obitelji preselili su se u drugu državu tako da su se moji snovi u tom trenutku raspršili u komadiće. Problem je bio u tome što sam bila jako ljuta na svog muža. Mislila sam da bi se naš brak mogao vratiti na stanje prije naše selidbe, ali to se zapravo nije desilo. Navike koje sam stekla i način na koji sam se ponašala prema svom mužu nikada nisu nestale, nije mi više vjerovao. I dalje je bio selektivan u pogledu onoga o čemu će razgovarati ili podijeliti sa mnom jer se bojao da ću to iskoristiti protiv njega, kritizirati ga ili spomenuti u svađi - ispričala je.

Ona je postala još manje zadovoljna njime, nezadovoljstvo se još više povećalo.

- Počela sam ga prezirati jer se činio samo kao sjena čovjeka kakav je nekoć bio. Djelovao je tako manjkav i slab. Prešla sam put od obožavanja do toga da ga prezirem. Izgubila sam toliko godina svog života u braku u kojem sam bila prisiljena živjeti daleko od obitelji i bez stabilnosti koja mi je trebala - izjavila je.

Na kraju je okončala brak kroz konačnu 'osvetničku aferu' s muškarcem koji joj je dao ono što je htjela, 'stabilnost' i kontrolu nad mojim životom.

- Nekoliko godina nakon razvoda, moja osvetnička afera i postupci teško su pali našoj djeci. Sada znam da je 'početak kraja' našeg braka započeo mojim manipulativnim i zlobnim ponašanjem. Moj trenutni terapeut sugerira da ne preuzimam ovo naučeno manipulativno i uvjetovano ljubavno ponašanje u svoj novi brak, ali to je puno teže reći nego učiniti. I danas se borim s tim - a kad je teško, sklona sam se vratiti tom štetnom ponašanju. Čak ga koristim i sa svojom djecom. Loših se navika teško riješiti čak i kada vidite koliko su štetne - napisala je za Your Tango.