Promjene u načinu vašeg života, kao što je gubitak težine oko baze penisa, mogu učiniti da vam se on čini dužim, kao što i podrezivanje stidnih dlačica također pomaže poboljšati izgled vašeg penisa. Iako ove sitne prilagodbe ne mijenjaju stvarnu njegovu duljinu, mogu vam pomoći da se osjećate sigurnije i bolje u svojoj koži.

Kada je riječ o genima koji utječu na njegovu veličinu, TO ovisi o kombinaciji gena, točnije spolnih kromosoma, dobivenih od vaših roditelja. Spolni kromosomi odlučuju o nečijem biološkom spolu i sekundarnim spolnim karakteristikama koje se pojavljuju tijekom puberteta kao što su dlake na licu kod muškaraca, kao i okrugli bokovi kod žena.

Muškarci imaju jedan X i jedan Y kromosom, dok žene imaju dva X kromosoma. Y kromosom je naslijeđen od oca i sadrži 'muški determinirajući' gen, SRY gen. SRY gen dovodi do stvaranja testisa i vanjskih i unutarnjih muških genitalija u embriju.

Međutim, iako prisutnost Y kromosoma dovodi do razvoja penisa, to ne određuje nužno karakteristike penisa, kao što su njegova duljina i opseg. To se možda više oslanja na X kromosom, koji dolazi samo od majke i sadrži oko 900 gena u usporedbi s procijenjenih 90 gena Y kromosoma.

Taj bi utjecaj X kromosoma tada objasnio zašto se veličine penisa neke braće razlikuju, budući da se mogu razlikovati u tome koji su X kromosom dobili od majke čak i ako imaju istog oca. Pojedinačni geni jedinstveni za svaku osobu, ne geni roditelja, također mogu utjecati na izgled penisa. Genetske mutacije također doprinose duljini i izgledu penisa.

Brojni drugi čimbenici mogu utjecati na veličinu spolovila, uključujući hormone, prehranu i izloženost toksinima u maternici. Hormoni, poput testosterona, osobito tijekom puberteta, utječu na rast penisa i njegovu konačnu duljinu u odrasloj dobi. Nizak testosteron povezan je s manjom veličinom penisa, kao i nižim libidom i erektilnom disfunkcijom.

Testosteron se može podići prirodnim putem pomoću pravilne prehrane i vježbanja. Prehrana, osobito u maternici i u ranim godinama života, utječe i na vaše hormone i na vaš cjelokupni razvoj. Pothranjenost zapravo može dovesti do manje veličine penisa.

Penis i razni mitovi o njegovoj veličini

Zakon prosjeka

Prosječna duljina 'mlohavog', 'spuštenog', 'neerektiranog' penisa iznosi otprilike 9 cm. Kada je u erekciji, prosječna duljina mjerena od baze penisa do vrha je oko 13 cm. Unatoč tome, većina muškaraca zapravo precjenjuje prosječnu duljinu penisa. Ovo precjenjivanje može dovesti do osjećaja neadekvatnosti, nesigurnosti i tjeskobe. Istraživanja su pokazala da se gotovo polovica muškaraca osjeća nesigurno u pogledu veličine spolovila ili želi da mu je duži. Ako vam veličina penisa izaziva značajnu tjeskobu, shvatite da veća duljina ili veći opseg nisu nužno bolji ili muževniji. Prepoznavanje beskorisnih, iskrivljenih pogleda o veličini penisa može vam pomoći da prevladate ta uvjerenja.

Dok je veličina penisa uglavnom određena vašim genima, drugi čimbenici koji mogu utjecati na njegovu veličinu uključuju hormone, prehranu i vaš okoliš. Unatoč raširenom marketingu i svjetlucavim obećavajućim reklamama, ne postoje lijekovi ili vježbe za koje je dokazano da produljuju nečiji penis. Gubitak viška kilograma i podrezivanje stidnih dlačica mogu pomoći poboljšanju izgleda vašeg penisa. Zapamtite da vas vaš penis, bez obzira na njegovu veličinu, ne definira kao muškarca ni kao seksualnog partnera.

Međutim, iako je doza anksioznosti oko veličine vašeg penisa sasvim normalna, ako vas odvraća od seksualnih odnosa ili utječe na vaše samopoštovanje, razgovarajte s medicinskim stručnjakom o svojim zabrinutostima. Seksualni terapeut ili urolog može vam pomoći da riješite svoje osjećaje, prenosi Verywell Health.