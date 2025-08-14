Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PETRA PINJUH - TRENERICA ZA INTIMU
Komentira Pinjuh Petra
Pinjuh Petra

Nije vaš seks propao, nego vaš fokus: Evo kako ćete ga vratiti

Čitanje članka: 1 min
Nije vaš seks propao, nego vaš fokus: Evo kako ćete ga vratiti
storyeditor/2025-08-13/PXL_060825_136436768.jpg | Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Kad kolotečina zavlada nekim odnosom i svatko 'zasjedne' na svoj ekran, tad strast vene. Trenerica za odnose i intimu, Petra Pinjuh, donosi savjete kako vratiti iskru u odnos

Popis je beskonačan: nejednaki libido, rutina, suhoća, prekratko, prerano, prekasno, bez predigre, previše djece u krevetu, dojenje djeteta "do punoljetnosti", premalo vremena, PMS, stres, loš dah, loša karma, višak kilograma, direktor na poslu te 'jeb_' ... Ali znaš što? Sve ovo nabrojeno, uključujući dio liste koji nije stao, jest upravo to: problem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Spavačica 00:48
Spavačica | Video: 24sata Video

Smatram da je korisnije i pametnije razgovarati o uzroku. Onome što dovodi do liste kojoj nema kraja. Uzrok se zove fokus. Uzmimo za slučaj da je seks nekad bio dobar. Ako ste nekoć jedno drugo skidali očima i rukama, ako ste znali gdje, kad i kako čak i kad niste imali gdje, kad i kako - i to s osmijehom - onda problemi nisu tu da vas rastave, nego da vas podsjete na nešto bitno: izgubili ste fokus.

cropped view of shirtless man touching sexy girlfriend wearing black underwear in bedroom
Foto: 123RF

U današnjem svijetu svi sve "znaju": kako se hraniti, kako meditirati, kako se rastegnuti, manifestirati, investirati, pa čak i kako pravilno disati. Iako to svi ne rade, ali u teoriji jako dobro znaju. Ali znaš što ne znaju? Da se odnosi ne održavaju sami od sebe. Brak nije ormar nekog švedskog brenda - jednom ga sastaviš i to je to. Ne. Brak je biljka u tegli. Ali ne, ne ona umjetna iz jeftine trgovine - nego prava, živa biljka. Treba joj svjetla (pažnje), vode (dodira), zraka (prostora) i brige (prisutnosti i podržavajućih riječi). Ako ne dobije sve - vene, propada.

TRIKOVI ZA SVE Donosimo 24 super savjeta za bombastičan seks! Evo kako unaprijediti seksualni život...
Donosimo 24 super savjeta za bombastičan seks! Evo kako unaprijediti seksualni život...

Ne pomaže joj kad je analiziraš kroz neku aplikaciju i tipkaš s ChatGPT-jem, što li se to događa tvojoj biljci... (čitaj: sjedite jedno kraj drugoga i svatko gleda u svoj ekran) Zato ne troši energiju na katalogiziranje problema. Nisi seksualni inspektor. Ne traži nove isprike. Preuzmi odgovornost. Koristi energiju na vraćanje fokusa. Na gledanje. Na slušanje. Na igru. Na življenje odnosa, a ne njegovo preživljavanje i žalovanje. Jer seks nije propao. Fokus jest. I znaš što? Vraća se puno lakše nego što misliš. Ako to želiš. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Vidi sve članke ovog autora
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Radno vrijeme trgovina i šoping centara za blagdan Velike Gospe
DETALJAN VODIČ

Radno vrijeme trgovina i šoping centara za blagdan Velike Gospe

Iako velika većina trgovina i šoping centara neće raditi na blagdan Velike Gospe, na ponekim mjestima ipak ćete moći u nabavu, a bit će otvorene i neke pekarnice
Dnevni horoskop za četvrtak 14. kolovoza: Lav je pod pritiskom, a Bik bi mogao napredovati
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 14. kolovoza: Lav je pod pritiskom, a Bik bi mogao napredovati

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 14. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ima 41 godinu, dvoje djece i tijelo iz snova: 'Trudnoća me nije zaustavila, samo ojačala'
U TOP FORMI

Ima 41 godinu, dvoje djece i tijelo iz snova: 'Trudnoća me nije zaustavila, samo ojačala'

Mama dvoje djece izgleda bolje nego ikad. Sarah Stage svojim pristupom trudnoći i fitnessu ruši sve predrasude o majčinstvu i tijelu te je tako skupila veliki broj fanova na internetskim platformama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025