Nije vaš seks propao, nego vaš fokus: Evo kako ćete ga vratiti

Popis je beskonačan: nejednaki libido, rutina, suhoća, prekratko, prerano, prekasno, bez predigre, previše djece u krevetu, dojenje djeteta "do punoljetnosti", premalo vremena, PMS, stres, loš dah, loša karma, višak kilograma, direktor na poslu te 'jeb_' ... Ali znaš što? Sve ovo nabrojeno, uključujući dio liste koji nije stao, jest upravo to: problem.

Smatram da je korisnije i pametnije razgovarati o uzroku. Onome što dovodi do liste kojoj nema kraja. Uzrok se zove fokus. Uzmimo za slučaj da je seks nekad bio dobar. Ako ste nekoć jedno drugo skidali očima i rukama, ako ste znali gdje, kad i kako čak i kad niste imali gdje, kad i kako - i to s osmijehom - onda problemi nisu tu da vas rastave, nego da vas podsjete na nešto bitno: izgubili ste fokus.

U današnjem svijetu svi sve "znaju": kako se hraniti, kako meditirati, kako se rastegnuti, manifestirati, investirati, pa čak i kako pravilno disati. Iako to svi ne rade, ali u teoriji jako dobro znaju. Ali znaš što ne znaju? Da se odnosi ne održavaju sami od sebe. Brak nije ormar nekog švedskog brenda - jednom ga sastaviš i to je to. Ne. Brak je biljka u tegli. Ali ne, ne ona umjetna iz jeftine trgovine - nego prava, živa biljka. Treba joj svjetla (pažnje), vode (dodira), zraka (prostora) i brige (prisutnosti i podržavajućih riječi). Ako ne dobije sve - vene, propada.

Ne pomaže joj kad je analiziraš kroz neku aplikaciju i tipkaš s ChatGPT-jem, što li se to događa tvojoj biljci... (čitaj: sjedite jedno kraj drugoga i svatko gleda u svoj ekran) Zato ne troši energiju na katalogiziranje problema. Nisi seksualni inspektor. Ne traži nove isprike. Preuzmi odgovornost. Koristi energiju na vraćanje fokusa. Na gledanje. Na slušanje. Na igru. Na življenje odnosa, a ne njegovo preživljavanje i žalovanje. Jer seks nije propao. Fokus jest. I znaš što? Vraća se puno lakše nego što misliš. Ako to želiš.