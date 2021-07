Ovan

Pripadnici ovog znaka obožavaju darove više nego svi drugi znakovi Zodijaka. Pritom imajte na umu da vole iznenađenja, pa im nije pametno kupiti nešto što su sami rekli da im treba.

Nakit je uvijek prikladan dar, a što veći i glamurozniji, to bolje. Usrećit će ih i karte za koncert omiljene grupe ili kazališnu predstavu ili nešto što mogu koristiti u svom hobiju. Kako su i ljubitelji gadgeta, najnoviji uređaj će ih oduševiti.

Bik

Pripadnici ovog znaka žele kvalitetne i korisne poklone. Pri odabiru nemojte zaboraviti na njihovu osobnost te pomno isplanirajte dar. Oni vam i sami često daju naznake onog što žele.

Oduševiti ih može zaista svašta - od lijepe i udobne dekice za kauč, toplog šala, najnovijeg kulinarskog pomagala, lijepe pidžame ili pak poklona povezanog s glazbom. Nećete pogriješiti ni s poklon bonom za dobar restoran.

Blizanci

Pripadnike ovog znaka nije teško pogoditi poklonom - sve što je novo njima je zanimljivo. Ali pazite, jer oni su vrlo jasni i glasni u onome što ne vole pa pokušajte ih pomno slušati prije rođendana. Ljubitelji su gadgeta u obliku mobitela i svega što se povezuje s komunikacijom, a kako vole putovati, niti to nije loša ideja.

Oduševit će ih i lijepi rokovnik, kemijske olovke i sve što im pomaže u organizaciji vremena, budući da je to ono što im je zaista potrebno.

Rak

Oni ne samo da će cijeniti dar, već im je važan i način na koji je on prezentiran. Uz predavanje dara obavezno dodajte neku toplu rečenicu, to će ih zasigurno raznježiti.

Jedni su od rijetkih koji neće razmišljati o novcu, već će zaista više cijeniti ono što se se pomučili naći ili pak nešto što ste sami izradili. Od kupljenih darova, nećete pogriješiti s nečim poput seta za kupanje, udobnog ogrtača, papuča ili šala - oni se vole osjećati toplo i ugodno. Žene Račice vole i nakit.

Lav

Poput Rakova, i Lavovima je sama prezentacija dara jednako bitna kao i ono što je unutra. Potrudite se da poklon bude lijepo upakiran, i obavili ste pola posla.

Nije ih baš lako zadovoljiti, no vodite se onim da oni vole blještave stvari koje 'iskaču iz okvira'. Za njih birajte luksuzne modne dodatke, komade odjeće finog materijala ili pak seksi rublje. Razveselit će ih i boca omiljenog pića ili omiljena bombonijera, a kupujete li parfem, uzmite onaj za koji znate da ga koriste.

Djevica

Pripadnici ovog znaka su praktični i upravo takav dar očekuju od onih koji ih poznaju. O tome što žele govorit će mjesecima prije, pa ih je doista najbolje poslušati, a iznenađenja nisu stvar koju obožavaju.

Idealan poklon za Djevicu je nešto što je trenutno 'in', ali i dobra knjiga, nešto za uređenje poput seta za brijanje, manikuru ili kosu. Vole i unikatne ukrasne stvari, nešto poput posude za začine i slično.

Vaga

Pripadnici ovog znaka prije svega vole ono što lijepo izgleda, no možete računati na to da koji god im poklon poklonite, njima se on danas može sviđati, no već će za par dana biti dosadan i predomišljat će se.

Nemojte to shvaćati osobno, oni si ne mogu pomoći. Idealan poklon za njih su nakit, sat, kožnate rukavice, kravata, skupa krema ili neki wellness paket.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka neće vam, poput mnogih drugih, najaviti što žele ispod bora. Zapravo, njih u cijeloj priči najviše veseli faktor iznenađenja te su, kad su pokloni u pitanju, kao mala djeca.

Tražite li dobru ideju, držite se područja koje vole - kartom za koncert omiljene grupe, setom dokumentaraca o temi koja ih zanima ili pak seksi igračkama ako ih vole koristiti. I nipošto im nemojte dati naslutiti što bi mogli dobiti.

Strijelac

Pripadnici ovog znaka obožavaju biti u pokretu, zato je za njih najbolji poklon kojeg mogu naći ispod bora neko putovanje, bez obzira je li ono u susjedni grad ili državu.

Idealni pokloni za Strijelca su role, putovanja, putopisi, rječnici, velika karta svijeta ili globus, skijaška oprema, bicikl ili ulaznice za koncert.

Jarac

Jarci su ambiciozni te jako vole svoj posao pa priželjkuju da njihov poklon ima veze s time. Vole korisne i praktične poklone, zato odmah izbacite poklone za ukrašavanje kuće ili sobe.

Idealni pokloni za Jarca su pidžama, tople papuče, šal, novčanik, knjiga, pribor za brijanje ili planer. Nije loše pokloniti im parfem, jer je njima samima obično žao dati novac za takve stvari.

Vodenjak

Vodenjak je poseban znak što se tiče poklona. Originalan je i uvijek će očekivati i takav poklon. Nemojte se iznenaditi ako mu se ne svidi vaš poklon, on je jednostavno takav.

Idealan poklon koji možete pokloniti otkačenom i izbirljivom Vodenjaku su srebrni nakit, društvene igre, masažer, MP4, neobični ukrasi ili ulaznice za kazalište.

Ribe

Ribe su sentimentalan znak koji ne voli skupe poklone. Nemojte ni u ludilu ostaviti na poklonu cijenu jer će se Ribe jako naljutiti na vas. Ispod bora im darujte nešto što ima veze s vama i njima.

Idealan poklon za Ribe su okvir za slike u kojemu je vaša zajednička fotografija, album prijateljstva, rokovnik, privjesak s omiljenim likom iz serije ili cipele.