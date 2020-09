'Nikako da nađem normalan posao, a brinem o roditeljima'

Teški poslovi i umor od života često toliko teško padaju da čovjek gubi volju za životom, pogotovo ako sve životne nedaće prolazi sam. Briga za bolesne roditelje također može biti itekako iscrpljujuća...

<h2>Poštovani Mevludine,</h2><p>umorna sam od poslovnog lutanja u svome životu, nikako da nađem normalan posao. Imam 42 godine, završila sam gimnaziju i radila mnoge poslove za koje mi je teško i reći koji je gori od prethodnog. Nisam udata, živim s roditeljima, tako da ovisim sama o sebi. Ne bih htjela otići negdje u inozemstvo i ostaviti ih same. Imala sam i brata, no on je poginuo i to mi je odnijelo zdravlje i živce. Umorna sam od svega. Hoću li ikada imati normalan posao koji je lakši od onog koji trenutno radim? Zahvaljujem na odgovoru. Lijep pozdrav. </p><p><strong>šifra: slomljena </strong></p><h2>ODGOVOR:</h2><p>Osjećam da ste po prirodi vrlo sentimentalni, osjetljivi i pomalo nesigurni. Često ste napeti, i sve vam se nekako vrti u krug iz kojeg ne možete izaći. Malo krene pa stane, i tako stalno. Imali ste tragediju u obitelji i to vas je dodatno demotiviralo i ranilo, no vidim da za vas dolaze bolji dani. Morat ćete i dalje biti uporni, no moguće je da ćete ipak završiti u inozemstvu, netko od poznanika bi vam mogao pomoći. Kako god bilo, očekuje vas bolji posao i dobra perspektiva u budućnosti. Isto tako, i ljubav vam se smiješi, vidim vezu s vrlo pozitivnim muškarcem, koja će vas dodatno ohrabriti. On će biti pozitivan i, što je još važnije, dobronamjeran te dobar u duši. Vidim vas zajedno, bit ćete sretni. Osim posla, koji vas opterećuje, ne vidim nikakve druge velike brige i preokupacije. Po aspektima biste trebali napraviti pozitivan pomak u skoroj budućnosti te biti zadovoljniji nego sada, osobito krajem iduće godine. Vaša upornost će se na kraju isplatiti, sreća vas očekuje odmah iza ugla. </p><p> </p>