Dragi Mevludine,

zanima me hoće li čovjek s kojim sam provela nekoliko godina ikada razriješiti svoju obiteljsku situaciju i je li zapravo to ikada planirao ili sam sve to vrijeme živjela u zabludi. Za mene je to bila velika ljubav, još uvijek ga volim i ne mogu krenuti dalje, iako nismo zajedno već neko vrijeme. Zanima me trebam li se pomiriti s time da ćemo ostati sami, dijete i ja ili se mogu radovati nekom novom početku. Puno vam hvala na odgovorima i savjetima.

šifra: carla

Odgovor:

Vi ste veoma emotivna žena, osjećajni ste i povremeno nesigurni u sebe, a onda i emotivno nestabilni. Imali ste veza, ali bile su promašene, a u ovom zadnjem odnosu ste se pretjerano vezali. Analizirao sam njegovu fotografiju, vidim da je rastavljen, ali i da nije bio iskren prema vama, on vas već neko vrijeme zavarava i zavlači. Nije se mogao odlučiti za vas, on još uvijek misli na bivšu i potajno se nada. Al od toga ništa. Vi morate ovdje povući potez, biti sasvim konkretni sa svojim željama i potrebama. Njemu je lijepo s vama jer nema obaveze i ponaša se kako hoće, ali to nije u redu prema vama. A vama prolazi vrijeme. Ako se njegovi planovi ne podudaraju s vašima, tada trebate, bez obzira koliko teško bilo, donijeti čvrstu i tešku odluku - okrenuti se i zauvijek otići. Jer morate naučiti u životu sebe voljeti više od onoga za čim patite. Svi se mi trebamo hraniti ljubavlju, a ne patnjom, a za to je potrebno najprije sebe cijeniti. Razgovarajte s njim, i nastojte ne živjeti u zabludi. Sretno!