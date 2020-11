Odlu\u010dili smo ostaviti ideju o tre\u0107oj bebi za budu\u0107nost jer smo se sada fokusirali na to da rije\u0161imo ra\u010dune. Umjesto napretka, borili smo se s neo\u010dekivanim tro\u0161kovima koji su nas dodatno jo\u0161 vi\u0161e zadu\u017eili. Na kraju smo odlu\u010dili u potpunosti ne razmi\u0161ljati o bebi i ostaviti se toga.

Tada sam u svibnju osjetila previ\u0161e poznatu znojnu mu\u010dninu koja je pratila moje prve dvije trudno\u0107e. Davno zaboravljeni test trudno\u0107e kojeg sam imala ispod sudopera u kupaonici potvrdio je ono \u0161to sam ve\u0107 znala: bila sam trudna.

Kad sam mu\u017eu rekla vijest samo nekoliko trenutaka nakon \u0161to sam vidjela kako se na testu pojavljuje druga ru\u017ei\u010dasta crta, on se samo nasmijao. 'Naravno da si trudna', rekao je prije nego \u0161to me poljubio i odmahnuo glavom.

Sigurna\u00a0sam da mu je u glavi pro\u0161la ista zabrinutost kao i meni: bismo li si zapravo mogli priu\u0161titi jo\u0161 jedno dijete? Ho\u0107e li ovo biti velika pogre\u0161ka? Jesmo li se upravo osudili na \u017eivotnu financijsku neizvjesnost?

Bila su to pitanja na koja nikada nismo imali priliku odgovoriti. Jednako naglo kao \u0161to smo saznali da sam trudna, vrlo brzo i naglo dogodilo se ne\u0161to neo\u010dekivano. Gurala sam kolica niz trgovinu, kad je po\u010deo moj poba\u010daj.

Nagli kraj moje trudno\u0107e bio je potresan za cijelu na\u0161u obitelj.\u00a0



Kad sam saznala da sam trudna sa 37 godina, znala sam da \u0107e postojati pove\u0107an rizik, ali ideja da bih mogla izgubiti dijete toliko brzo nije mi pala na pamet. A i ve\u0107 sam nosila dvije bebe do termina. Za\u0161to bi ova bila druga\u010dija?

Bol u mom srcu bila je fizi\u010dka stvar.\u00a0

Jedne no\u0107i, nakon \u0161to su na\u0161a djeca oti\u0161la u krevetu, priznala sam mu\u017eu neizre\u010deni strah s kojim se nisam mogla sama nositi. \u0160to ako ne bih mogla imati vi\u0161e djece?

Ideja da bismo zapravo mogli izgubiti priliku za rast obitelji nikada mi nije pala na pamet kad bismo razgovarali o \u010dekanju dok nam se financije ne poprave. Svoje sve manje reproduktivne godine nisam uklju\u010dila u jednad\u017ebu dok sam poku\u0161avala uravnote\u017eiti na\u0161 obiteljski prora\u010dun. Pretpostavljala sam da imamo vremena pri\u010dekati dok se ne stvore bolji uvjeti; sad sam se bojala da je na\u0161 trenutak za izbor potpuno pro\u0161ao.

Postoji izreka: Nikad ne \u017ealite za djetetom za koje ste odlu\u010dili da ga imate, ve\u0107 samo za onim o kojem ste i razgovarali.

Te su mi rije\u010di neprestano lupale u glavi, danima. Toliko, da sam obja\u0161njavala mu\u017eu za\u0161to mislim da bismo trebali po\u010deti poku\u0161ati ponovno \u0161to prije.

Je li se slo\u017eio s mojim obrazlo\u017eenjem ili je osjetio kako mi sat otkucava kao \u0161to sam i ja osjetila, nikada zapravo ne\u0107u znati. Ono \u0161to znam jest da je rekao da, i mjesec dana nakon \u0161to smo izgubili iznenadnu trudno\u0107u, jo\u0161 jednom smo se iznenadili drugom trudno\u0107om.

Iako nismo bili financijski spremni, bili smo uzbu\u0111eni.

Znali smo da \u0107e nas tre\u0107e dijete iscrpiti financijski, ali kao \u0161to smo ve\u0107 nau\u010dili tijekom godina, stvari se u trenutku mogu promijeniti. Mislili smo da smo spremni za sve \u0161to dolazi. Do sada smo to radili. \u0160to je bilo najgore \u0161to se moglo dogoditi?

Odgovor na to pitanje uslijedio je nekoliko kratkih mjeseci kasnije.

U o\u017eujku, kad sam bila trudna 37. tjedna, guverner Pennsylvanije poduzeo je nevi\u0111eni potez kako bi proglasio karantenu kako bi se zaustavio porast novih slu\u010dajeva COVID-19. Pandemija koja se probila do Amerike i potpuno promijenila sve u na\u0161em svakodnevnom \u017eivotu.

Pro\u0161lo je vi\u0161e od godinu dana otkako sam saznala da sam trudna i \u0161est mjeseci otkako sam rodila. \u010citav se svijet promijenio za to vrijeme. Pandemija je SAD bacila na koljena, s desecima milijuna nezaposlenih, a kraj im se ne nazire.

Nisam se brinula za na\u0161e financije, na\u0161a se situacija promijenila tijekom devet mjeseci koji su nas vodili od to\u010dke A do to\u010dke B. Umjesto toga brinula sam se nosi li jedna od maskiranih medicinskih sestara virus ili \u0161to \u0107e se dogoditi ako ga pokupimo i odnesemo ku\u0107i kod na\u0161ih k\u0107eri. Mu\u010dila sam se \u0161to \u0107e se dogoditi ako se na\u0161 sin rodi s tim. U tom trenutku nisam razmi\u0161ljala o financijama.

Rijetko se to i sad doga\u0111a. Ne zato \u0161to su nam se financije toliko pobolj\u0161ale da nije va\u017eno, ve\u0107 zato \u0161to postoji jo\u0161 toliko hitnih stvari o kojima treba brinuti.

Sretni smo \u0161to se na\u0161a financijska situacija ne ti\u010de \u017eivota ili smrti. Uvijek imamo hranu u hladnjaku i zdravstveno osiguranje kako bismo nadoknadili sve hitne medicinske slu\u010dajeve - dvije stvari zbog kojih su mnogi Amerikanci trenutno bez.

Sigurna sam da \u0107e se na\u0161e okolnosti tijekom godina ponovno mijenjati (i opet i opet). Promjena je uobi\u010dajena za roditelje. Donosite najbolje odluke koje mo\u017eete u ovom trenutku, s informacijama koje imate, istodobno poku\u0161avaju\u0107i predvidjeti budu\u0107nost.

To smo u\u010dinili pro\u0161le jeseni. Ponekad sve po\u0111e po zlu ali ponekad, kao ovaj put, imamo sre\u0107e i da to uspije. Barem je zasad. Tko zna \u0161to donosi sutra.

'Nismo imali novca za još jedno dijete, no evo zašto je ipak tu...'

Kada je došla pandemija koronavirusa Lauren se nije više brinula o financijama, sve što joj je bilo bitno je da ne dobije koronu od medicinskih sestara, ona, njena beba ili njeni ukućani...

<p>Ujutro kad sam ušla u ured svog ginekologa kako bih potvrdila trudnoću, s mog bankovnog računa skinuto je više od 900 dolara. Tjeskoba mi je proletjela tijelom dok sam sjedila u čekaonici i osluškivala svoje ime, piše <strong>Lauren Wellbank</strong> za <a href="https://www.huffpost.com/entry/couldnt-afford-to-have-another-baby-did-it-anyway_n_5fa184dfc5b6128c6b5cc1f1" target="_blank">Huff post.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Je li bi morala platiti još osiguranje za to? Ako bi, bi li mi dopustili da napišem ček kako se ne bih morala nositi s neugodnosti zbog odbijanja moje debitne kartice? Bi li se prekoračena sredstva vratila na moj račun nakon što je moja banka shvatila da nemam dovoljno novca za pokriće 1.200 dolara?</p><p>Više od godinu dana borili smo se za napredak u svojim financijama. No novost je bila beba za koju smo tek nedavno saznali da raste u meni. Ona zbog koje sam sjedila u liječničkoj ordinaciji do koje si nisam mogla priuštiti ni da vozim, a kamoli da platim sve ovo.</p><p>Suprug i ja oduvijek smo željeli veliku obitelj. O tome smo puno razgovarali u prvim danima naše veze. No, kako su godine prolazile, a mi smo izgubili financijsku podlogu, svi naši razgovori postali su upravo to: razgovor.</p><p>Odlučili smo ostaviti ideju o trećoj bebi za budućnost jer smo se sada fokusirali na to da riješimo račune. Umjesto napretka, borili smo se s neočekivanim troškovima koji su nas dodatno još više zadužili. Na kraju smo odlučili u potpunosti ne razmišljati o bebi i ostaviti se toga.</p><p>Tada sam u svibnju osjetila previše poznatu znojnu mučninu koja je pratila moje prve dvije trudnoće. Davno zaboravljeni test trudnoće kojeg sam imala ispod sudopera u kupaonici potvrdio je ono što sam već znala: bila sam trudna.</p><p>Kad sam mužu rekla vijest samo nekoliko trenutaka nakon što sam vidjela kako se na testu pojavljuje druga ružičasta crta, on se samo nasmijao. 'Naravno da si trudna', rekao je prije nego što me poljubio i odmahnuo glavom.</p><p>Sigurna sam da mu je u glavi prošla ista zabrinutost kao i meni: bismo li si zapravo mogli priuštiti još jedno dijete? Hoće li ovo biti velika pogreška? Jesmo li se upravo osudili na životnu financijsku neizvjesnost?</p><p>Bila su to pitanja na koja nikada nismo imali priliku odgovoriti. Jednako naglo kao što smo saznali da sam trudna, vrlo brzo i naglo dogodilo se nešto neočekivano. Gurala sam kolica niz trgovinu, kad je počeo moj pobačaj.</p><p>Nagli kraj moje trudnoće bio je potresan za cijelu našu obitelj. <br/> Kad sam saznala da sam trudna sa 37 godina, znala sam da će postojati povećan rizik, ali ideja da bih mogla izgubiti dijete toliko brzo nije mi pala na pamet. A i već sam nosila dvije bebe do termina. Zašto bi ova bila drugačija?</p><p>Bol u mom srcu bila je fizička stvar. </p><p>Jedne noći, nakon što su naša djeca otišla u krevetu, priznala sam mužu neizrečeni strah s kojim se nisam mogla sama nositi. Što ako ne bih mogla imati više djece?</p><p>Ideja da bismo zapravo mogli izgubiti priliku za rast obitelji nikada mi nije pala na pamet kad bismo razgovarali o čekanju dok nam se financije ne poprave. Svoje sve manje reproduktivne godine nisam uključila u jednadžbu dok sam pokušavala uravnotežiti naš obiteljski proračun. Pretpostavljala sam da imamo vremena pričekati dok se ne stvore bolji uvjeti; sad sam se bojala da je naš trenutak za izbor potpuno prošao.</p><p>Postoji izreka: Nikad ne žalite za djetetom za koje ste odlučili da ga imate, već samo za onim o kojem ste i razgovarali.</p><p>Te su mi riječi neprestano lupale u glavi, danima. Toliko, da sam objašnjavala mužu zašto mislim da bismo trebali početi pokušati ponovno što prije.</p><p>Je li se složio s mojim obrazloženjem ili je osjetio kako mi sat otkucava kao što sam i ja osjetila, nikada zapravo neću znati. Ono što znam jest da je rekao da, i mjesec dana nakon što smo izgubili iznenadnu trudnoću, još jednom smo se iznenadili drugom trudnoćom.</p><p>Iako nismo bili financijski spremni, bili smo uzbuđeni.</p><p>Znali smo da će nas treće dijete iscrpiti financijski, ali kao što smo već naučili tijekom godina, stvari se u trenutku mogu promijeniti. Mislili smo da smo spremni za sve što dolazi. Do sada smo to radili. Što je bilo najgore što se moglo dogoditi?</p><p>Odgovor na to pitanje uslijedio je nekoliko kratkih mjeseci kasnije.</p><p>U ožujku, kad sam bila trudna 37. tjedna, guverner Pennsylvanije poduzeo je neviđeni potez kako bi proglasio karantenu kako bi se zaustavio porast novih slučajeva COVID-19. Pandemija koja se probila do Amerike i potpuno promijenila sve u našem svakodnevnom životu.</p><p>Prošlo je više od godinu dana otkako sam saznala da sam trudna i šest mjeseci otkako sam rodila. Čitav se svijet promijenio za to vrijeme. Pandemija je SAD bacila na koljena, s desecima milijuna nezaposlenih, a kraj im se ne nazire.</p><p>Nisam se brinula za naše financije, naša se situacija promijenila tijekom devet mjeseci koji su nas vodili od točke A do točke B. Umjesto toga brinula sam se nosi li jedna od maskiranih medicinskih sestara virus ili što će se dogoditi ako ga pokupimo i odnesemo kući kod naših kćeri. Mučila sam se što će se dogoditi ako se naš sin rodi s tim. U tom trenutku nisam razmišljala o financijama.</p><p>Rijetko se to i sad događa. Ne zato što su nam se financije toliko poboljšale da nije važno, već zato što postoji još toliko hitnih stvari o kojima treba brinuti.</p><p>Sretni smo što se naša financijska situacija ne tiče života ili smrti. Uvijek imamo hranu u hladnjaku i zdravstveno osiguranje kako bismo nadoknadili sve hitne medicinske slučajeve - dvije stvari zbog kojih su mnogi Amerikanci trenutno bez.</p><p>Sigurna sam da će se naše okolnosti tijekom godina ponovno mijenjati (i opet i opet). Promjena je uobičajena za roditelje. Donosite najbolje odluke koje možete u ovom trenutku, s informacijama koje imate, istodobno pokušavajući predvidjeti budućnost.</p><p>To smo učinili prošle jeseni. Ponekad sve pođe po zlu ali ponekad, kao ovaj put, imamo sreće i da to uspije. Barem je zasad. Tko zna što donosi sutra.</p>