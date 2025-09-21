PROBLEM ILI NAVIKA?
Niste neuredni zato što ste lijeni, ovo bi mogli biti razlozi
Iako se neurednost može smatrati znakom lijenosti, postoje neočekivani razlozi zašto imate problema s tim - od životnih faza do mentalnih zdravstvenih stanja. Stručnjaci su pojasnili kada je neurednost bezopasna, a kada je znak problema
Ako vam se gomila posuđe, nikako da pospremite odjeću u ormare, ne uspijevate završiti jednu stvar prije nego počnete drugu, čitajte dalje. Ovo bi mogli biti uzroci vaših problema
ADHD - Neorganiziranost je jedan od simptoma poremećaja pažnje/hiperaktivnosti, rekao je Terry Matlen, psihoterapeut i autor knjige "Kraljica ometanja". Kaže kako su kod ADHD-a izvršne funkcije univerzalno oštećene, što uzrokuje probleme s planiranjem, započinjanjem i dovršavanjem zadataka te probleme s radnim pamćenjem (lako vas se omete).
DEPRESIJA ILI ANKSIOZNOST - Stanje našeg fizičkog prostora može biti odraz našeg stanja uma, objasnila je Natalie Christine Dattilo, psihologinja na Medicinskom fakultetu Harvard. je Dattilo.Naš dom može biti zatrpan jer smo mentalno preopterećeni i neorganizirani ili previše iscrpljeni. Osoba u depresiji vjerojatno osjeća manjak energije i motivacije. Naime, motivacija dolazi iz dijela mozga koji očekuje nagradu, a kada smo depresivni, taj dio mozga se isključuje.
STRES I PROMJENE - Velike životne promjene mogu biti stresne i utjecati na sposobnost osobe da se nosi s neredom - čak i za nekoga tko je inače uredan. Ako osoba doživi "psihosocijalni stresor", to može narušiti njezinu sposobnost suočavanja, pa će depriotizirati obavljanje poslova po kući. Stručnjaci kažu kako imati djecu može biti teška tranzicija, posebno za roditelje s ADHD-om. Neke druge životne tranzicije koje mogu biti izazovne su početak fakulteta, useljenje s partnerom, brak, razvod i suočavanje s hormonalnim promjenama (poput menopauze).
EMOCIONALNA TEŽINA - Raspremanje može biti stresno jer bi moglo biti okidač za prošlost, rekao je Joseph Ferrari, profesor psihologije na Sveučilištu DePaul. Na primjer, čišćenje ili organiziranje određenih predmeta, poput šalica za suvenire, koncertnih ulaznica ili poklona za uspomenu, može vratiti sjećanja koja ste zakopali. S druge strane, može vam vratiti dobra sjećanja pa se nećete htjeti riješiti predmeta - i opet niste ništa napravili s pospremanjem.
OPUŠTEN KARAKTER - Osobnost može igrati ulogu u tome koliko ste uredni. Savjesni ljudi obično pokazuju visoku razinu urednosti i samodiscipline, a često ih nazivamo 'tip A' osobe. Drugi tip ljudi, takozvani 'tip B', obično su opušteniji, neuredni i manje orijentirani na ciljeve. Većina ljudi nalazi negdje u sredini, ali ljudi koji su niske savjesnosti mogu imati poteškoća s održavanjem organiziranog prostora jer im ne smeta toliko nered.
NEODLUČNOST - Ljudi koji su skloni neredu, skloniji su neodlučnosti, kažu stručnjaci. Dodaju kako Ljudi često odugovlače s donošenjem odluka kako ne bi bili okrivljeni za ishod. Ako ne želite donijeti odluku o tome gdje ćete staviti određene predmete ili hoćete li ih pokloniti ili zadržati, mogli biste na kraju u potpunosti izbjeći odluku, pa nered ostaje tamo gdje jest.
