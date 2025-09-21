Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PROBLEM ILI NAVIKA?

Niste neuredni zato što ste lijeni, ovo bi mogli biti razlozi

Iako se neurednost može smatrati znakom lijenosti, postoje neočekivani razlozi zašto imate problema s tim - od životnih faza do mentalnih zdravstvenih stanja. Stručnjaci su pojasnili kada je neurednost bezopasna, a kada je znak problema
Niste neuredni zato što ste lijeni, ovo bi mogli biti razlozi
Ako vam se gomila posuđe, nikako da pospremite odjeću u ormare, ne uspijevate završiti jednu stvar prije nego počnete drugu, čitajte dalje. Ovo bi mogli biti uzroci vaših problema | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025