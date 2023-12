Nisu više bitni samo NY, Milano, London i Pariz: Sve su jači i drugi gradovi diljem svijeta

Kada razmišljamo o tjednu mode, prva imena koja čak i modnom laiku padnu na pamet su isključivo New York, London, Milano i Pariz. Svake sezone većina urednika, stilista, kupaca i svih drugih vrsta modnih profesionalaca pakira svoje kovčege kako bi posjetili te gradove te otkrili i proširili svijetom koji će se trendovi nositi sljedeće sezone. I tako svake sezone ponovno.

Foto: FRANCOIS LENOIR

No, u posljednjih 10 godina tjedni mode izvan tog tradicionalnog kalendara počinju dobivati na važnosti i to izvan matične države. Tjedan mode u Kopenhagenu postao je cool mjesto, Barcelona je sve popularnija, Berlin je zanimljiv na eklektičan način, a značajni su postali i Šangaj, pa čak i Seul.

Pokretanje videa ... Tjedan mode Hermes | Video: Goran Čižmešija/24sata

Naime, rastuća popularnost nekonvencionalnih modnih gradova može izgledati kao privremeni trend, ali zapravo mijenja svjetsku hijerarhijsku strukturu - mnogima su čak zanimljiviji ovi 'novi' tjedni mode, više su lokalno orijentirani, ponekad drugačiji, s imenima koja nam nisu poznata. Kao da istražujemo neko novo modno područje.

Dosta toga uzrokovano je jačanjem lokalnih scena, gdje domaći autori ne mogu otići na neki veliki tjedan mode, a možda im i nije u interesu - dobar dizajner zna važnost domaće publike i kontakta s istom. Tu su i lokalna obilježja, lifestyle, domaći autor zna kome se obraća. Tako su polako, ali sigurno, neki ostali gradovi došli ne samo do popularnosti u vlastitoj državi, već i van granica.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Vežemo uz njih i posebne stilove - Copenhagen je možda postao najpopularniji od njih sa svojim 'skandi' stilom, gdje cure kombiniraju outfite na neke nove, fora načine. Neočekivani minimalizam koji se kombinira s raznim motivima i njihov visoko funkcionalan dizajn postali su hit diljem svijeta.

Paralelno s time, tjedan mode u Šangaju već je duže vrijeme na radaru svjetske modne publike, a uoči njegove 20. obljetnice na njemu je gostovala i Stella McCartney. Događaj je okupio kupce iz cijelog svijeta da dožive radove više od 100 dizajnera, uključujući brendove u usponu poput Shushu/Thong.

- Veselimo se početku novih 20 godina Šangajskog tjedna mode i još smo više motivirani razmišljati o tome što će biti više važno u budućnosti modne industrije, te koje će biti jedinstvene karakteristike mladih kineskih dizajnera - naglasio je Xiaolei Lv, glavni tajnik odbora za Šangajski tjedan mode, piše nss.

Svi ti gradovi, odnosno organizacijski odbori, svjesni su ne samo toga da dolaze na mapu kao važni modni gradovi, već i njihovi dizajneri imaju veće šanse biti prisutni u dućanima diljem svijeta, pošto tjedne mode posjećuju manageri brojnih butika i robnih kuća. Tjedni mode, dakle, daju šansu autorima da su prisutni posvuda, ne samo kod kuće. Otvaraju im neka nova vrata, to je kao odskočna daska.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Berlinski tjedan mode organizira Njemačko modno vijeće, ali je ove zime poklopio datume održavanja s pariškim i milanskim tjednom mode. To je pomalo nepraktično, pogotovo za mlade dizajnere koji tada propuštaju ključne termine kupaca i managera robnih kuća. Ovo ukazuje na jedan od problema, jer bez obzira na to koliko su sjajni ovi manji tjedni mode, kupci i tisak će uvijek radije otići na jedan od velikih četiri.

Za sada je jasno tko ima prednost. Što zapravo pravi problem organizatorima drugih tjedana mode - moraju pratiti sezone, a pritom se prilagoditi vodećim tjednima mode. I to ne samo radi ljudi ih struke, već manekenki, vizažista, frizera te niza timova koji su na svakoj reviji nezamjenjivi.

Čini se da su tjedni mode izvan rasporeda u porastu, ali natjecanje s velikom četvorkom za sada nije lak zadatak. No, jednako kao za svjetsku scenu, važno je i za lokalne autore da budu viđeni na vlastitom terenu, stoga će tjedni mode kao koncept zasigurno preživjeti sve krize i ostale probleme. No, koliko će ovi ostali narasti, to će pokazati vrijeme.