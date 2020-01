Nitko nije razumio: Imala je par moždanih, a osjećala se dobro

Lijepog je zimskog dana 67-godišnjakinja letjela u svoj rodni grad kako bi uzela dio stvari koje je nosila u svoj novi dom na Aljasku. Prijevoza nije bilo na vidiku, pa je uzela svoje torbe na kotačiće i odlučila se prošetati po poznatom aerodromskom putu. Bila je to šetnja od oko jednog kilometra, no bilo je divno vrijeme za šetnju.

Kad se približila zgradi aerodroma, odjednom se srušila. Primijetila ju je pripadnica medicinske službe prve pomoći, Diane Chappell, koja je potrčala prema njoj. Bila je pri svijesti, ali nije mogla sjesti. Chappell joj je pomogla da se pomakne te ju je na brzinu pregledala. Imala je ogrebotinu iznad lijevog oka, gdje su joj naočale razbile lice, lijevo koljeno je krvarilo, a zglob na ruci je bio nateknut.

Ispustila je ručku na jednom od kofera, zato je pala, objasnila je. Ali sada se osjećala dobro. Dok je govorila, Chappell je primijetila da joj je govor lagano nejasan i da se lijeva strana usta ne kreće normalno, piše New York Times.

Neobično upoznavanje

"Ne poznajem vas, ali vaš govor zvuči pomalo nerazgovijetno", rekla je. Jeste li pili?" Niti malo, žena je odgovorila - iznenađena pitanjem. Chappell se predstavila, a zatim je upitala ženu može li napraviti nekoliko brzih testova kako bi se uvjerili da je O.K. Zamolila ju je da se nasmiješi, ali lijeva strana usta pacijentice nisu surađivala; zamolila ju je da slegne ramenima, a lijeva strana nije htjela ići gore. Morate ići u bolnicu, rekao je ženi. Žena je protestirala; osjećala se dobro.

Chappell je inzistirala barem na dodatnom pregledu bolničke ekipe aerodroma, jer bi nakon takvog pada krvni tlak mogao biti visok. I doista, bio je izrazito visok te je stvarno trebala ići u bolnicu.

Pregled mozga

Liječnici i sestre koje su je dočekali u bolnici znali su da ima problema s govorom , no do njenog dolaska taj se simptom povukao. I smiješak se popravio, no usprkos tome liječnik je inzistirao na CT skeniranju zbog sumnje na moždani udar. Postavljena joj je infuzija, a iako je CT pokazao da je sve u redu - magnetska je rezonanca potvrdila nagore sumnje. Doista je imala moždani i morala je ostati u bolnici.

I ne samo to, imala je nekoliko manjih moždanih udara koji su bili jasno vidljivi na slici mozga u vidu sitnih oštećenja, a bolnicu će moći napustiti tek kad se otkriju njihovi uzroci kako se ne bi ponovili. Pacijentica je bila zbunjena, osjećala se savršeno u radu i htjela je ići kući. Pokazali su joj sliku njenog mozga, a šokirana viđenim, ipak je odlučila ostati.

Nisu svi moždani isti

Pacijentica nije imala niti jedan opće poznati rizični faktor za moždani udar: nije pušila, nije pila, nije bila pretila, nije imala visok krvni tlak ili dijabetes ili bilo koji drugi poremećaj zbog kojeg su moždani udari vjerojatniji. Štoviše, obrazac ozljede - raspršivanje točkica, a ne jedno veće područje - sugerira da joj je mozak bio isprskan sitnim ugrušcima krvi.

Ova vrsta moždanog udara obično se opaža kod bolesnika s abnormalnim srčanim ritmom koji se naziva atrijska fibrilacija. U AFibu, kako se često naziva, srce kuca nekoordinirano, omogućujući krvi da se nakuplja u srcu i formira malo ugrušaka. Kad ti ugrušci pobjegnu, blokiraju sićušne žile u mozgu i uzrokuju višestruke male udare. Ali pacijentica nije imala AFib - ritam njezina srca neprekidno je praćen od trenutka kad je pala na aerodromu, i bio je normalan.

Liječnici su sumnjali kako pacijentica možda ima drugačiji problem koji uzrokuje ugruške vidljive samo na magnetskoj rezonanci. Neki ljudi imaju rupicu između desne i lijeve strane srca, a takvo otvorenje omogućuje krvi i potencijalnim ugrušcima da putuju ravno iz tijela u mozak, bez prolaska kroz filter pluća. U nogama se mogu stvoriti ugrušci tijekom razdoblja nepomičnosti, a to je bilo moguće zbog dugog leta. Da je imala rupu u srcu, kad je počela hodati, ti bi ugrušci mogli izaći, provući kroz rupu i završiti u njenom mozgu.

No, ultrazvuk srca nije pokazao rupu. Zbunjeni liječnici nisu odustajali.

Iznimno rijetka dijagnoza

Ispitivanje je učinjeno sljedećeg dana. Sonda - ultrazvučna kamera, postavljena na kraju duge, fleksibilne cijevi - ubačena je u usta i grlo, a zatim je spuštena u položaj pored srca, otprilike na pola puta do želuca. Odatle liječnici mogu vidjeti mnoge strukture srca koje se ne mogu vidjeti s prednje strane, gdje se radi uobičajeni ehokardiogram.

Foto: Eraxion

Dok je kardiolog pomicao kameru da traži sumnjivu rupu, nešto neočekivano je zabljesnulo i pokazalo se - imala je tumor na srcu!

Tumori srca postoje, ali su vrlo rijetki. Javljaju se u rasponu od 0,002% - 0,25% u čitavoj populaciji. Većina tumora srca su dobroćudni, a njihova važnost je u tome da neki od njih imaju maligni potencijal, ali je puno značajnije da samom svojom veličinom uzrokuju kliničku sliku srčanog popuštanja, poremećaj u funkciji srčanih zalistaka ili smetnje ulasku ili izlasku krvi u srce.

Od nekih tumora se mogu odvajati komadići tkiva koje srce strujom krvi izbacuje u cirkulaciju te mogu uzrokovati moždani udar osobito kod mlađih ljudi ili začepljenje neke druge periferne arterije (npr. u trbuhu ili na ekstremitetima).

U jednu ruku, ova je pacijentica imala sreću da je doživjela moždani prije nego što je sjela za svoj automobil. Dok se oporavljala, brinula je da ima neku vrstu raka. Kad je dobila pHd nalaz, bila je to dobra vijest. Imala je nešto poznato kao papilarni fibroelastom - izuzetno rijetka, ali dobroćudna masa koja obično raste na rubu zalistaka u srcu. Uzrok još uvijek nije poznat. Ali jednom uklonjen, rijetko se vraća.

