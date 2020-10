Kad ste zadnji puta očistili kauč? I kako? Nije svejedno!

Mnogi ljudi ponosni su na to kako održavaju čistoću u svome domu, no pritom nisu svjesni da neke stvari preskaču i da mogu biti prljavije i od nekih jako prljavih mjesta, primjerice od WC školjke

<p>- Ovisno o tome kako koristite kauč, on može biti izuzetno prljav. Na primjer, ako netko večera ispred TV-a, ili gleda film uz kućnog ljubimca koji se priljubio uz vas, kad se tome doda prašina, kauč na kraju može biti prljaviji nego što možete zamisliti - kaže James Conner, potpredsjednik u tvrtki za čišćenje Molly Maid.</p><p>Da ne govorimo o tome da većina ljudi ne čisti kauč onoliko često koliko bi trebalo, prenosi <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/filthiest-spot-home-12-times-210645343.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAL30twq6Jww8flJ_3vwz7BTGODT76Gpp4MyEQuZIJV2CSb0P1SIOXKD3Iiu-scu9X7LG17P_LNjRX8IHbkwEjINOA-FGLFGncYfvNyc7wAEafMgvKHmpmcZxzpc3y2JfZ-eY9dHA5DXoSziIYSJYjqspoGD9GcD3zUGzdJeJ3A5_">Yahoo Life</a>. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Napravite sami dezinficijens</p><p>Europsko istraživanje iz ove godine, koje je naručio Lottoland, obuhvatilo je 2000 odraslih Britanaca, a njih 21 posto reklo da je prošlo najmanje godinu dana otkako su posljednji put očistili kauč. Još 12 posto njih priznalo je da ni jednom do tada nisu očistili kauč. I to unatoč tome što istraživanja pokazuju da prosječna osoba na kauču sjedi oko 16 sati tjedno. </p><p>- Ljudi krenu čistiti kauč tek kad se vide mrlje, dok prašina i prljavština prolaze ispod radara - kaže Greg Goldstein, predsjednik tvrtke Daimer Industries.</p><p>Jedan od problema je i to što većina ljudi ne zna kako očistiti kauč. Kevin Godfrey, stručnjak za čišćenje koji sastavlja protokole čišćenja kaže:</p><p>- Glavni razlog zbog kojeg ljudi ne čiste kauč je taj što nemaju pristup odgovarajućim alatima ili proizvodima. Umjesto toga, oslanjaju se na sprejeve i slične proizvode, koji djeluju kao maska, a ne kao dezinficijens, kaže. </p><p>Prema Goldsteinu, čišćenje kauča ne mora uvijek biti težak posao: Treba znati odakle početi i držati se redoslijeda radnji.</p><p>- Usisavanje kauča prvi je korak da biste uklonili mrvice, dlake i krzno. Dobro je unajmiti uređaj za čišćenje parom, koji može očistiti presvlake. Kvalitetni parni čistač učinkovit je u ubijanju grinja i bakterija te pomaže u uklanjanju mrlja - kaže. Dodaje da se postupak duboke dezinfekcije može obaviti otprilike jedan do dva puta godišnje u većini kućanstava, no ako imate kućne ljubimce i mlađu djecu, razmislite o tome da to bude tri do četiri puta godišnje. </p><p>Studija iz 2013. godine koju su proveli UNICEF i marka za čišćenje Domestos, otkrila je da je prosječna obiteljska sofa imala 12 puta veću količinu bakterija od uobičajene WC školjke.</p>