Niki Colemont (34) živi u malom selu Diepenbeek u Belgiji. Rođen je u Ruandi 1986. godine, a kada je počeo rat u Ruandi, njegova teta dovela je njega i njegovu sestru u sirotište na posvajanje.

Tada je imao samo četiri godine, a njegova sestra 9. Niki je imao teško djetinjstvo. Nikada nije upoznao svoje prave roditelje - majka mu je umrla pri porodu, otac mu je poginuo u ratu, a prije dvije godine izgubio je i sestru.

Ono što mu trenutno unosi sreću u život je fotografiranje vjeverica koje se nalaze u vrtu bake njegove djevojke. Fotografijom se počeo baviti još 2016. godine bez ikakvog tečaja ili obrazovanja. Kako kaže, sve je sam učio i naučio.

- Kada sam u vrtu ugledao prvu vjevericu odmah sam otišao u trgovinu i kupio hranilicu za vjeverice. U nju sam stavio oguljene orahe. Čekao sam dva mjeseca, a onda se dogodila čarolija. Prva vjeverica naučila je otvoriti hranilicu, a pet dana kasnije dvije nove vjeverice učinile su istu stvar. Bio sam tako sretan. Za svoj 30. rođendan kupio sam si teleobjektiv koji sam počeo koristiti na svom fotoaparatu i šator kako bi ih mogao promatrati - ispričao je Niki za Bored Pandu.

Kupnja te dvije stvari otvorila je novi svijet pun mogućnosti.

- Počeo sam dobivati svakakve ideje. Cilj mi je bio dovesti vjeverice u posebne poze bez korištenja Photoshopa. Mogu reći da sam počeo razmišljati na način na koji sigurno nitko nije. Počeo sam postavljati hranu kako ju nitko na fotografijama ne bi vidio. U 4 godine fotografiranja vjeverica uhvatio sam toliko čarobnih trenutaka koje nikada neću zaboraviti - nadodaje.

Kako kaže Niki, nadahnjuje ga to što može biti svoj.

- To je za mene sjajan način da izrazim svoje osjećaje. Ja sam jako sretan i uvijek sam nasmijan i to je osjećaj koji želim pokazati na svojim slikama - rekao je.

Za sve koji se žele baviti fotografijom dao je nekoliko savjeta.

- Ako želite postati fotograf, pokušajte se ne bojati grešaka. Čak i ako promašite, uvijek postoji sljedeći put da pokušate ponovo, zbog čega ne biste trebali odustati od pokušaja da postignete svoje ciljeve - tvrdi Niki.

Jedan od njegovih najdražih trenutaka je kada snima neku smiješnu scenu, a ne smije se smijati kako ne bi otjerao vjeverice. Tada kaže Niki, smije se u 'tihom načinu radu'.

Dnevno provede do pet sati promatrajući vjeverice.

- Naravno, bilo je tu i dana kada se nije ništa događalo. Važno je ne odustati i uvijek se vraćati i pokušati snimiti onu sliku koju imate na umu. U trenutku kad mi je sestra umrla, bio sam slomljen, dugo nisam htio uzeti kameru u ruke. Na kraju sam ponovno pronašao moć u fotografiranju prirode - govori Niki.

Najdragocjenija slika koju je ikada napravio bila je slika u kojoj vjeverica drži voodoo masku. Za tu sliku Niki nije koristio Photoshop, već je stavio hranu iza maske. Kaže kako mu je za tu sliku trebalo četiri sata.

- Nekako sam razvio posebnu vrstu naklonosti prema vjevericama. Smatram ih savršenim modelima. Oni mogu učiniti mnogo stvari koje mogu i ljudi. Slatke su, znatiželjne, uporne i vrlo pametne. Cilj mojih fotografija bio je pokazati ljudima što se sve može postići bez Photoshopa i koliko su vjeverice zapravo pametne. Nadam se da će moje slike donijeti radost mnogima koji ih gledaju - kaže fotograf.

Kako bi fotografija bila što bolja, Niki prvo ide u trgovinu tražiti rekvizite koji odgovaraju veličini vjeverica. Tada počinje priprema.

- Da bih dobio savršenu fotografiju vjeverice s određenim rekvizitom treba mi puno vremena i strpljenja. Počinjem ih hraniti tri puta tjedno na željenom mjestu kako bi ih polako upoznao s scenom. Kada uspijem i kada snimim fotografiju tek tada kreće zabava na mom računalu gdje uređujem fotografije - ispričao je Niki.

Kada je radio fotografiju vjeverice s dinosaurom trebalo mu je tri dana dok je vjeverica stekla povjerenje u igračku i dok joj se približila.

Niki kaže, kako od fotografiranja ne zarađuje. To je njegova strast i to radi jer to voli.

Pogledajte još nekoliko njegovih fotografija: