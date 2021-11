- Koža na usnama je mnogo tanja i osjetljivija od kože na rukama i nogama jer joj je namjena pomoći ustima da apsorbira hranu - ističe dermatologinja Mary L. Stevenson iz New Yorka.

POGLEDAJTE VIDEO: Zdenka Mihelj o dnevnim i noćnim kremama

Zbog toga je koža na usnama posebno osjetljiva na elemente iz okoliša, poput vjetra, hladnog vremena i oštećenja od sunca. Osim toga, usne ne sadrže lojne žlijezde, za razliku od drugih dijelova tijela, pa su same po sebi osjetljivije na elemente iz okoliša.

- No, na stanje usana mogu utjecati i razni lijekovi te poremećaji, ali i nedostatak vitamina B, folne kiseline i željeza - komentira liječnica, piše NBCnews.

Stručnjaci ističu da se ljudi često znaju oblizivati i to nesvjesno, no to dodatno isušuje usne. Iako se to čini kao trenutno olakšanje, vlaga isparava s usana i time koža na tom mjestu još više dehidrira.

Osim načina na kojih se brinemo o njima, na usne mogu utjecati i - zubari.

- Ljudi mogu imati reakciju na stomatološki rad i materijale koje zubari koriste te prouzročiti iritaciju i suhoću usana - objasnila je Stevenson.

Za usne su idealni balzami koji sadrže ceramide, lipide i slične tvari. Nadalje, tu su prirodni sastojci poput shea maslaca i nevenove masti koji omekšavaju usne te ih dubinski hrane.

Od svakodnevnih rituala ključno je za lijepe usne često koristiti balzame, kad god osjetite suhe usne. Dobro je namazati ih prije samog izlaska, ali i ako ste satima na otvorenom.

Usnama paše i piling - nježnim formulama možete skinuti sloj mrtvih stanica te ih namazati debljim slojem balzama ili vazelina, kako bi se oporavile.