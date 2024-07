Njen tumor na jajniku narastao je do veličine dinje, a liječnici posumnjali na upalu mjehura

Mia Robins 2021. godine je završavala prvu godinu sveučilišta na studiju biomedicinskih znanosti, kad je u prosincu te godine završila na operaciji slijepog crijeva. Jedva mjesec dana nakon toga osjetila je jako bolan pritisak u želucu, koji se danima ponavljao. Punih šest mjeseci trebalo je da dođe do dijagnoze, prenosi The Sun.

- Probudila bih se u bolovima kao da odmah moram na WC. Osjećala sam jaki pritisak i umirala od želje da sjednem na školjku, no čim bih sjela, to bi prestalo - priča djevojka iz Liverpoola. Uz to, javili su se i neki drugi, neuobičajeni i zabrinjavajući simptomi za djevojku od 19 godina, koliko je imala tada, poput umora, gubitka na težini i gubitka kose.

- Spavala sam oko 12 ili 13 sati dnevno i još mi se spavalo na poslu, priča. Zbog svog stanja nije mogla ni jesti, pa je ubrzo izgubila kilograme, što se vidjelo i po tome što joj je omiljena haljina postala broj prevelika.

- Tada mi je počela ispadati kosa. Primijetila sam ćelavu točku na potiljku, veličine mog dlana. No znak koji me je najviše zabrinjavao bila je velika izbočina na mom trbuhu. Izgledala sam kao da sam trudna četiri ili pet mjeseci – priča Mia. Pohodila je odjel hitne medicinske pomoći dva puta u tri tjedna i prošla oko pet pregleda kod liječnika opće prakse u šest mjeseci. Liječnici su sumnjali na mnogo toga, od tog da možda ima celijakiju, anemiju, alopeciju i(li) upalu mokraćnog mjehura.

- Rekla sam im u hitnoj pomoći da sam puzala do kupaonice od bolova i dali su mi antibiotike za urinarne infekcije, ali znala sam da nije to. Pila sam antibiotike i nisu nimalo pomogli. Sjećam se da sam sama u jednom trenutku pomislila da bih mogla imati rak, no moja prijateljica je na to samo odmahnula i rekla da ne budem smiješna – priča Mia te dodaje kako ju ta misao nije napustila zato što je osjećala neugodnu bol točno iznad mjehura.

No liječnici su redom nizali moguće dijagnoze, od anemije i alopecije, do upale mjehura, sve dok u lipnju 2022. napokon nije obavila ultrazvuk abdomena i pokazalo se da doista ima rak jajnika. Završila je na hitnoj operaciji kako bi joj uklonili rastući tumor za koji su sami liječnici rekli da je veličine dinje i pun kose i zuba.

- Dobra stvar je bila to što je razotkriven rano, no bio je masivan i rastao je i dalje.Činjenica da su mi rekli da je to najraniji stadij i da nije zahvatio nijedan drugi organ bila je olakšanje, ali naravno da sam bila uzrujana, jer su moji simptomi zapravo olako shvaćeni i odbačeni. Dijagnozu bih bila dobila puno ranije da su me odmah poslali na UZV, ovako je do toga trebalo proći i šest mjeseci. Na koncu, operacija je bila uspješna, ali su mi morali ukloniti desni jajnik, jajovod, dio abdomena i nekoliko limfnih čvorova – priča Mia.

Dodaje kako i činjenica da su njen tumor opisali kao onaj koji je imao zube i kosu, govori da je bio jako dobro opskrbljen krvlju i nesmetano je rastao cijelo to vrijeme.

Bez obzira na to što joj je taj tumor uklonjen, rak se kod nje vratio u veljači 2023. godine, pa je bila podvrgnuta tromjesečnoj kemoterapiji. U kolovozu su joj liječnici objavili da je potpuno izliječena, no mora se podvrgavati redovitim pretragama kako bi se na vrijeme prepoznalo ako se rak ipak vrati.

- Bilo je lijepo znati da sam završila s tim i da se mogu vratiti normalnom životu. Ovo je prvo ljeto u dvije godine da nisam morala u bolnicu, ali znam da ću hodati na rubu do kraja života, kaže danas 21- godišnja djevojka koja je odlučila djelovati kao aktivistica. Istupa javno i poziva ljude koji se suoče s nejasnim simptomima da uvijek propituju medicinske stručnjake dok ne otklone njihovu zabrinutost za zdravlje.

Koji su znakovi raka jajnika?

Rak jajnika uglavnom pogađa žene starije od 50 godina, a ponekad se može ponavljati kod žena u obitelji, ističu iz Britanskog zavoda za javno zdravstvo (NHS), komentirajući Mijin primjer. Simptomi te vrste raka mogu biti nejasni, osobito u ranim fazama, ističu u Cancer Research UK, dobrotvornoj udruzi koja pomaže oboljelima.

Oni savjetuju da se obratite liječniku obiteljske medicine ako se jave neki od ovih simptoma: brzi osjećaj sitosti, gubitak apetita, bol u trbuhu ili donjem dijelu trbuha koja ne prolazi, nadutost ili povećanje opsega trbuha kao i češća potreba za mokrenjem. Sve to mogu pratiti neobjašnjivi umor, gubitak težine i promjene u navici pražnjenja crijeva, odnosno simptomi sindroma iritabilnog crijeva, osobito ako se rak pojavi nakon 50. godine. U NHS-u tim simptomima dodaju i vaginalno krvarenje kod pacijentica koje su prošle menopauzu.