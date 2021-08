Sujata Setia je fotografkinja iz Londona, koja je već dobila više nagrada za dječje, majčinske i obiteljske fotografije. Kako je otkrila u intervjuu za fotografsku organizaciju Rise, fotografija nije ono s čime se oduvijek željela baviti. Kada je to rekla svojim roditeljima prije nekoliko godina, oni su se zaista šokirali.

Prije nego se krenula baviti fotografijom, Sujata je radila kao radijska voditeljica i TV novinarka u Indiji. Kada se udala, iz Indije se preselila u Veliku Britaniju, gdje se njeno radno iskustvo baš i nije toliko računalo. Tada je, kaže, morala reorganizirati život.

Jednog dana je uzela kameru i krenula fotografirati. Kako je rekla u intervjuu, pet godina je slala prijave za posao, a niti jedna joj nije uspjela pa je jedini način zarade vidjela u fotografiji.

Za svoje fotografije tvrdi kako su emocije pretvorene u magiju. One su ogledalo onoga što je ona, one ju predstavljaju kao osobu. A ono što ćete vidjeti kroz njene fotografije je to da svaka priča priču za sebe. Svojim studentima fotografije uvijek govori kako trebaju pratiti svoje srce, a novac će dolaziti usporedno s tim. Uvijek će biti nečega s čim nećete biti zadovoljni, uvijek ćete se željeti nadograđivati i poboljšati, ali to sve dolazi s iskustvom i željom.

Sujatine slike su zaista posebne, a svaka ističe ljepotu osobe koja se nalazi iza objektiva. Ona smatra kako je svaka 'nesavršenost', koja je konstruirana u društvu, kao takva zaista jedinstvena i prekrasna te kako svaka priča svoju priču. Upravo te jedinstvene i posebne 'nesavršenosti' ona je prikazala u nedavnoj seriji fotografija.

- Kad je moja 8-godišnja kći jednog dana došla kući pitati me je li 'lijepa', ostala sam u šoku i nisam znala što bih joj na to odgovorila. Koja je zapravo definicija ove riječi? I moj suprug i ja smo Indijci koji živimo u Velikoj Britaniji. Ali naša kći je Britanka. Vjerojatno će se jednog dana pitati zašto je baš njezina koža tamnija od ostalih njezinih britanskih prijatelja. Ne želim da mi jednog dana dođe i postavlja mi ista pitanja koja su za mene u djetinjstvu definirala pojam ljepote. Želim da ona raste izvan tih konstrukata. Definirajte vlastitu verziju onoga što je lijepo. Budite inkluzivni i cijenite da istinska ljepota leži u činjenici da smo svi jedinstveni i različiti jedni od drugih. I tu je nastala ova serija. Koliko možemo vidjeti ljepote? Koliko toga smatramo lijepim - ispričala je fotografkinja za Bored Pandu.

Catrin

Vraćala se sa skijanja u francuskim Alpama kad su treneru otkazale kočnice i dogodio se sudar.

- Sjećam se da sam razmišljala o svojoj obitelji u tim posljednjim trenucima, neposredno prije nego što se dogodila nesreća. Vozač je bio heroj. Upozorio je sve putnike na trenutnu nesreću. Umro je, ali spasio nam je svima živote - prisjetila se Catrin.

Čak 96% njezina tijela pretrpjelo je opekline trećeg stupnja. Nakon tri mjeseca u komi, 200 kirurških zahvata i 4 godine rehabilitacije, Catrin je sada tu gdje ja, sretna, jaka i puna snage. Ona motivira, inspirira i pokreće razgovore koji redefiniraju 'ljepotu'.

Ona je mlada djevojka s milijun snova. Upravo je diplomirala na prestižnom fakultetu - King’s College London. Sada želi postati fizioterapeutkinja.

- Zapravo, nekoliko trenutaka prije našeg snimanja, Catrin je završila slanje svoje prijave za otvoreno radno mjesto, u nadi da će biti izabrana isključivo po zaslugama i količini napornog rada koji je uložila u postizanje svojih ciljeva. Ona je čovjek. Ona je ludo zabavna. Ona je sjajan slušatelj i nevjerojatno artikuliran govornik. Ona je borac. Ona je glas i lice za promjenu; za normalizaciju razlike. Ona je sve ovo i mnogo više, ona nije samo njezini ožiljci - govori Sujata o Catrin.

James i Ashley

Prije 9 godina James je u nesreći izgubio ruku i nogu. Ashley je rođena bez donjeg dijela desne ruke.

- Otišla sam u njihov dom kako bih ih fotografirala s pretpostavkom da će biti boli, skriveni trenutak ljutnje, tiha tuga, ali ono s čime sam se suočila bila je snaga, uvjerenje i, kako su rekli, upornost - kaže Sujata.

- Nisam željela imati dijete jer sam mislila da ga neću moći držati. Kako ću joj pridržati glavu tijekom hranjenja? Kako ću joj vezati vezice? Ili joj presvući odjeću? Ali onda se sve posložilo. Elara shvaća da mama i tata jednostavno moraju raditi drugačije. Zato radi s nama na rješenjima. Samo morate biti uporni - prisjeća se Ashley.

Ashley je uspješna manekenka i zagovornica obitelji različitih članova te svakodnevno dijeli korisne savjete na društvenim mrežama.

James je BBC -jev voditelj i model. Imaju dvogodišnju kćer Elaru koja je uistinu prekrasna.

Joanné

- Prvo me privukao Joannéin profil na Instagramu. Kad sam je pozvala na snimanje s njezinim prekrasnim sinom Marcusom, pitala me može li svirati glazbu, 'za pozitivne vibracije', rekla je. Pitala sam je o njezinom putovanju. Odrastanje s albinizmom ... odlazak u redovnu školu. Otkrila mi je kako je nasilje bilo veliki dio njezina djetinjstva. Ali kad je o tome govorila, bilo je to kao da je oslobodila taj bijes iz svoje duše, za izgubljeno djetinjstvo. Kao da je oprostila svakom od onih koji su bili nasilni - priča Sujata o Joanné.

Cheryl

- 101 Dalmatinac. Čokoladni keks. To su bila imena koja su mi moji kolege davali. Odrastajući, mrzila sam sebe. Mrzila sam sve oko sebe. Nitko nije izgledao poput mene. Nisam izgledala kao oni. Mislila sam da sam užasna i ružna. Ti su me osjećaji odveli na jako mračno mjesto. Moji odnosi su patili, s ljudima koje sam najviše voljela. Sve do prije tri godine. Moja su djeca za mene bila prekretnica. Išli smo na obiteljski odmor, a ja sam birala odjeću koja će mi pomoći da se pokrijem. Nisam željela da me vide i samo sam sebi postavila jedno pitanje: 'Kakav sam uzor svojoj djeci ako ne mogu prihvatiti tko sam?' Ne želim to napraviti i njima. Želim da im bude ugodno to što jesu. I tako sam tog dana odabrala biti JA! Bok, moje ime je Cheryl. Rođena sam s urođenim melanocitnim nevusom (CMN). Ovo su moji ožiljci. Ovo sam ja. Volim sebe. Grlim se. Nosim se s poštovanjem, povjerenjem i beskrajnom radošću - napisala je Cheryl.

