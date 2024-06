Njoj je 68, a dečku 28: 'Nismo se još vidjeli uživo, ali volimo se, šaljem mu novac i poklone'

Kad žena u sedmom desetljeću života prizna da šalje novac muškarcu kojeg nikad nije uživo upoznala, a on je mlađi od nje čak 40 godina, to će zasigurno izazvati reakcije. No jedna je žena iz Velike Britanije sretna s takvim aranžmanom. Naime, 68-godišnja Pat otkrila je da je na internetu upoznala medicinskog brata Sama koji ima samo 28 godina.

Ona tvrdi da se oni vole, iako on zapravo živi na drugom kraju svijeta u Pakistanu te komuniciraju samo putem video poziva i poruka.

Umirovljena medicinska sestra, koja za sebe kaže da je 'mlada u srcu' i 'slobodnog duha', izjavila je da je njezin dečko 'vrlo seksi', posebno njegova kozja bradica.

Sam veli da sanja o tome da se preseli u Ujedinjeno Kraljevstvo i tamo se zaposli u zdravstvenom sektoru.

No, ona ga obožava te mu kupuje poklone.

- Da lakše ide do posla, kupila sam mu motor - navela je.

Pat također dodaje kako ima tradicionalne vrijednosti te će, kad Sam stigne u Ujedinjeno Kraljevstvo, par imati odvojene krevete jer ne vjeruju u seks prije braka.

Nedavno ju je Sam zaprosio, stoga se nada da neće morati dugo čekati na vjenčanje.

- Naša fizička privlačnost je prilično jaka, jako se privlačimo - kaže ona.

Okolina ih baš i ne podržava, njezina je prijateljica Anne zabrinuta da bi Sam mogao biti prevarant.

- Malo mi je čudna ta razlika u godinama, ali nadam se da je on iskren - izjavila je Anne.

Na to Pat otkriva da nema nikakvih 'crvenih zastavica' te da je ona u vezi sa Samom jako sretna. Iako, nije mu bio problem kad je ona njemu rekla da mu ne može roditi djecu, radi godina.

Nije je briga što ljudi vele. Samova obitelj prihvatila je da on ima ovakvu vezu, iako neki nisu sigurni u uspjeh.

Brat mu je rekao kako je zabrinut radi razlike u godinama, no Sam je na to otkrio kako voli to što mu je ona velika podrška, piše The Sun.