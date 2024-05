Čudesna Dejana nema ruke, ali je položila vozački: 'Ja sam majka i sportašica, mogu sve!'

Dejanu Bačko na Instagramu prati 425.000 ljudi, a na YouTubeu više od milijun, no ona nije samo "obična" influencerica - njezin je utjecaj velik i leži na ogromnoj motivaciji i trudu. Ova supruga i majka iz Srbije svakodnevno inspirira mnoge pomičući granice vlastitih mogućnosti kao osobe s invaliditetom. Naime, Dejana je rođena bez ruku, no to ju nije nikad sputavalo.

Naučila je sve raditi nogama i postigla je sve ono što je sebi zacrtala u glavi. Postala je slikarica, profesionalna sportašica - viceprvakinja svijeta u parataekwondou, a ostvarila se i kao majka rodivši i odgajajući kćer Laru. Da nema toga što ona ne može, dokazala je i nedavno položenim vozačkim ispitom.

- Vrlo sam sretna jer sam ostvarila još jedan cilj! Položila sam vozački ispit! Da stvar bude još smješnija, više sam se mučila s testovima, a vožnju sam položila iz prve. Od danas sam vozačice i, da, vozim nogama - napisala je uz fotografiju na kojoj pozira u automobilu za volanom.

Na svojem kanalu na YouTubeu Dejana je objavila i videosnimku vožnje, koju je snimio suvozač, njezin suprug Marko:

- Čovjek ima mnogo više mogućnosti nego što misli, samo je potrebna volja i trud da ih pronađe - napisala je uz video.

Na snimci se vidi kako Dejana u autu skine čarapu da bi lakše osjetila i hvatala razne komande, a njezin je automobil automatik, pa nema potrebe za mijenjanjem brzina tijekom vožnje. Sve radi sama, otvara vrata, stavlja pojas i gura ključ u bravu, a sve to glatko izvodi stopalima.

Komentari ispod njezinih objava prepuni su pozitivne energije i oduševljenja, a tisuće pratitelja tvrde kako ih je motivirala da i sami lakše postignu životne ciljeve a da ih ne koči strah. Neki pratitelji su znatiželjni, pa su pitali kako uspjeva voziti samo s nogama, te je li takva vožnja opasna za nju i ostale sudionike u prometu.

- Mi u Hrvatskoj priznajemo vozačke dozvole građanima iz Srbije, tako da ako gospođa ima važeću dozvolu, ona može voziti i na području Hrvatske u svojem, prilagođenom automobilu, neko određeno vrijeme - rekli su nam iz Službe prometne policije.

Dejana je već na početku života postala pravi mali borac jer je prvih pet godina provela u domu za nezbrinutu djecu. Naime, njezina majka Sandra odrekla je se pri porođaju slušajući savjete liječnika kad je imala samo 19 godina. Rekli su joj da je to najbolje što može učiniti jer su izgledi da djevojčica preživi dulje od 48 sati gotovo nikakvi, te naposljetku, da nije preživjela. Za Dejanu su doznali tek nakon pet godina iz novina i odmah su je odveli kući iz doma za nezbrinutu djecu. Sa svojom je obitelji napokon počela učiti kako se samostalno snaći usprkos svojem invaliditetu, okružena ljubavlju.

Upisala je srednju umjetničku školu i maturirala unatoč svim preprekama. Zatim je 2014. upisala akademiju u Novom Sadu te je studij nastavila na Akademiji klasičnog slikarstva. Uz slikarstvo, postala je uspješna sportašica. Postala je i viceprvakinja svijeta u parataekwondou.

Rodila je Laru prije gotovo godinu i pol, a otkrila je da ju je bilo strah kako će se u toj, najvažnijoj životnoj ulozi, snaći zbog svojeg invaliditeta. Njoj i suprugu pomaže obitelj, no kako kaže, iako vrlo rado prihvate pomoć, ona im zapravo nije potrebna.

- Ovo je najljepši period u našem životu, od kada imamo kćer Laru - istaknula je ponosna mama.

Uz svoju umjetnost i slikanje, Dejana sa suprugom motivira ljude na zdraviji život. Zajedno savjetuju znatiželjnike o tome kako lakše do tijela iz snova, a na njezinu profilu na Instagramu mogu se vidjeti i njihove vlastite transformacije. Kako kaže, i ona je znala jesti nezdravu hranu, no to je sad iza nje.

- Od ovisnika o tjestenini postala sam fit fanatik! Prije sam zbog loših navika imala 36 kilograma, a sad sam dobila 4 kg mišića uz pomoć zdravih suplemenata. Kome trebaju energetska pića kad se dobro hranite i vježbate? Čak i tijekom trudnoće nastavila sam s programom koristeći shake, čaj, aloe veru, kompleks vitamina, zdrave masti, proteinske pločice i osjećala sam se fantastično. Nemojte više čekati da počnete vlastitu transformaciju. Kontaktirajte me sad za personalizirani plan prehrane - napisala je.

Uz fitness motivaciju, život u braku i malenu kćer Laru, na društvenim mrežama pratitelji mogu vidjeti sitnice koje Dejana obavlja svaki dan stopalima. Osim što vozi automobil, slika i presvlači kćer, vrlo je spretna, pa reže naranču, cijedi sok, hrani dijete i uživa u svakodnevnim aktivnostima.