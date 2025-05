Nogometaš drugoligaša iz BiH oduševio stilom na zagrebačkoj špici: 'Modom govorim tko sam'

Nogometaš Sergio Barrano primjer je sportaša koji svojom pojavom razbija stereotipe o svakodnevnom odijevanju. Ovaj ljubitelj mode trenutno igra za drugoligaški klub u Bosni i Hercegovini, a u kratkom je vremenu postao prepoznatljiv i u modnim krugovima, zahvaljujući specifičnom stilu.

Foto: Hamza Avdagic

Rođen je u Yaoundéu, glavnom gradu Kameruna te ga je nogometna karijera vodila i kroz Francusku, gdje je neko vrijeme profesionalno igrao. Danas se, kaže, često vraća u Pariz, i radi shoppinga. Upravo su europske metropole, zajedno s vlastitim unutarnjim svijetom i osobnim stavom, formirale njegov pogled na modu i ono što ona za njega znači.

– Za mene moda nikada nije bila samo estetika. To nije samo pitanje odjeće, to je jezik, umjetnost za sebe. Modom se izražavam, govorim o tome tko sam, što me zanima, iz kakvog svijeta dolazim. Svojim načinom odijevanja šaljem poruku o svom ukusu, identitetu, pa i o tome kakav svemir nosim u sebi - otkrio nam je Sergio.

Foto: Hamza Avdagic

Stil za njega nije rezultat sezonskih diktata niti društvenih očekivanja. Umjesto toga, Barrano se vodi vlastitim osjećajem te bira komade u skladu s raspoloženjem i kontekstom. Njegova garderoba je paleta divnih ideja, istinski uživa u igranju različitim izričajima.

– Vrlo lako mijenjam stil. Jedan dan mogu izgledati kao da sam sišao s modne piste, a već sljedeći se odijevam potpuno minimalistički, inspiriran japanskom estetikom ili streetwear scenom. Ne postavljam si granice, za mene je najvažnije da se osjećam dobro i da ono što nosim ima veze sa mnom u tom trenutku - otkriva nogometaš.

Upravo japanski crtani filmovi predstavljaju važan izvor vizualne inspiracije. Njihova sloboda forme i izražajnosti duboko ga privlače.

– Mnogi možda ne bi očekivali da inspiraciju nalazim u crtićima, ali japanska animacija ima nevjerojatnu dubinu kada je riječ o vizualima. Od boja do silueta, to je čista sloboda i ekspresija. U takvim referencama pronalazim poticaj da budem svoj, umjesto da slijedim neka pravila - navodi.

Što se kupovine tiče, Barrano cijeni luksuzne komade koje voli birati u Parizu, ali i one svakodnevne, funkcionalne, koje često pronalazi u Sarajevu. Ne bježi od poznatih brendova, ali mu nije cilj odjenuti „ime“.

– Pratim trendove i vidim što se nudi, ali ono što me vodi nije logo, već kroj, struktura, osjećaj koji komad u meni izaziva. Najvažnije nije tko je potpisao odjeću koju nosiš, nego kako ju nosiš. Samopouzdanje, stav, način na koji se krećeš, to određuje imaš li stil ili ne - ističe.

Foto: Hamza Avdagic

Na listi njegovih najdražih dizajnera i brendova nalaze se Rick Owens, Chrome Hearts, Louis Vuitton, Vetements i Balenciaga. Posebno ističe Ricka Owensa zbog avangardnog pristupa i jedinstvenosti forme i kroja.

– Rick Owens ima taj futuristički moment koji mi jako odgovara. To nije odjeća za svakoga. Njegovi komadi nisu samo modni, već gotovo skulpturalni. Kad ih odjenem, osjećam se snažno. Hodam kao da sam kralj, ne iz ega, nego zato što znam da nosim nešto u čemu sam autentičan. Mnogi ljudi se ne odijevaju onako kako bi htjeli jer se boje što će drugi misliti. No to nema smisla, nije bitno. Moj štit je moje samopouzdanje - otvoreno priznaje.

Modu ujedno koristi i kao oblik neverbalne komunikacije. Na ulici, kaže, često zamijeti ljude čiji ga stil dotakne, bez riječi, samo pogledom. U takvim trenucima, kaže, dogodi se tiho razumijevanje.

– Odjeća zaista komunicira. Ponekad, kad sretnem osobu čiji stil odmah primijetim, ne trebamo ni progovoriti. Pogledi se sretnu i sve je jasno. Prepoznaješ ukus, znaš je li netko sklon luksuzu, minimalizmu, eksperimentiranju. To je kao jezik kojim govoriš bez riječi, i često puno otkriva, čak i o tome kojem društvenom sloju netko pripada ili koliko je sam sa sobom na ti - naglasio je.

Premda voli eksperimentirati, zna što vrijedi te fejkove i krivotvorine smatra „otrovom industrije“. Naime, jasno izražava stav oko toga te smatra da taj vid mode ima loše posljedice i na samu kreativnost nekog autora.

Foto: Hamza Avdagic

– Imam puno više poštovanja prema osobi koja ne nosi nijedan skupi brend, ali se zna odjenuti, ima stav i zna tko je, nego prema nekome tko nosi lažne komade samo da bi ostavio dojam. Krivotvorine vrijeđaju trud i kreativnost dizajnera. Ako ti je važno da nosiš brend, onda to treba biti s razlogom i poštovanjem - tumači Barrano.

Također, stil ne dijeli po spolu, a modne norme, kaže, namjerno ruši.

– Ne vjerujem u modne kodove koji su definirani spolom. Ako muškarac ili žena nose nešto s uvjerenjem, ako to nose s karakterom, to ću uvijek prepoznati i cijeniti. Za mene odijevanje nije uniforma, već izraz. I svatko ima pravo na vlastiti način izražavanja - zaključio je.

Za Sergija Barrana stil i moda su svakodnevna praksa otkrivanja kreativnosti. Odijevanje je njegov način da bude autentičan, bez potrebe da se uklopi ili traži odobrenje.