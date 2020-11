Nokti na nogama rastu sporije, a to ima i svoj vrlo važan razlog

Neki od nas mogu primijetiti da kad počnemo unositi više zdravih hranjivih sastojaka, nokti i kosa počinju brže rasti. U osnovi, ista ideja odnosi se na nokte na nogama

<p>Nokte imamo jer nam pomažu u zaštiti od virusa i bakterija. Ali ono pitanje koje se većina pita je zašto nokti na nogama rastu puno sporije od noktiju na rukama? </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Nokti na nogama imaju manju cirkulaciju</h2><p>Stanicama našeg tijela trebaju određene tvari da bi rasle, poput energije, hranjivih sastojaka i cirkulacije. Dakle, ovi čimbenici mogu biti glavni razlog sporog rasta. Da, nokti na rukama i nogama dio su našeg tijela, ali s njima se drugačije odnosimo. Na rukama ne nosimo cipele ili čarape.</p><p>Štoviše, postoji još jedan značajan čimbenik. Naše su ruke smještene mnogo bliže našem srcu. Zbog toga nam do stopala dolazi manje protoka krvi. To znači da dobivaju manje kisika za proizvodnju novih stanica. I kao rezultat toga, nokti na nogama polako rastu. </p><h2>2. Dobivaju manje hranjivih sastojaka</h2><p>Neki od nas mogu primijetiti da kad počnemo unositi više zdravih hranjivih sastojaka, nokti i kosa počinju brže rasti. U osnovi, ista ideja odnosi se na nokte na nogama. </p><p>Zbog ovih čimbenika nokti obično rastu u prosjeku 3,47 mm mjesečno ili oko 1/10 milimetra dnevno. </p><h2>3. Nokti na nogama manje su traumatizirani</h2><p>Pokušajte se sjetiti koliko često ste povrijedili prste i nokte na nogama. Možda zvuči suludo, ali doista kada povrijedite nokat on će brže narasti tijekom procesa oporavka.</p><h2>Dodatne činjenice:</h2><p>Utvrđeno je da muškarcima općenito brže rastu nokti, ali postoji jedna iznimka. Ženski nokti rastu brže tijekom trudnoće.</p><p>Također, jedno istraživanje pokazalo je da nokat na malom prstu raste sporije od ostalih.</p><p>Ako ste dešnjak, nokti na toj ruci rastu brže nego na lijevoj i obrnuto. To se događa jer je ta ruka aktivnija, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/why-fingernails-grow-faster-than-toenails-799348/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR2qw2ph5IXrjtQmHEszKQYg03VmmmMILb9w9B3Z6iTTp_9KY45eiR7CD84" target="_blank">Brightside.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE 2. EPIZODU 'FIRME': </strong></p>