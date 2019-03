Nokti pokazuju zdravlje tijela: Znate li kako se ispravno režu?

Dermatovenerologinja dr. Ingrid Kakarigi ističe kako je prvi korak u sprječavanju gljivičnih i bakterijskih infekcija noktiju na rukama i nogama redovito pranje te održavanje noktiju čistima i suhima.

Foto: Dreamstime

- Režite nokte ravno, a potom ih u kutovima blago zaoblite. To će im dati maksimalnu čvrstoću. Učinite to oštrim škaricama ili grickalicom za nokte. Održavajte im oblik rašpicom, kretnjom u jednom smjeru. Ne grizite nokte niti im uklanjajte kožicu, a posebno nije preporučljivo rabiti nokte kao alat za otvaranje zatvarača ili odizanje - navodi dr. Ingrid Kakarigi, spec. dermatovenerologije ističući kako je jednako važno brinuti se i o noktima na nogama. I njih treba redovito skraćivati.

- Tako ćete izbjeći traumatiziranje prigodom hodanja ili sportskih aktivnosti. Ukoliko su nokti na stopalima zadebljani te je njihovo rezanje otežano, namočite stopala u toploj, slanoj vodi. Stavite čajnu žličicu soli u lavor vode i namačite ih pet do deset minuta - savjetuje dr. Kakarigi dodajući kako u pojedinim slučajevima ovaj tretman neće pomoći. Tada je poželjno javiti se pedikeru za stručnu pomoć.

Upravo je stručna pomoć nužna i u situacijama kada čovjek ima urasle nokte. Tada nitko taj problem ne bi smio rješavati sam, osobito ako su inficirani i bolni. U takvim situacijama preporuka je javiti se svom dermatologu.

Foto: Dreamstime

- Nosite udobnu obuću, zračite je i povremeno iznutra dezinficirajte. Nosite natikače kada idete na bazen ili u toplice. Tako ćete spriječiti neugodne gljivične i virusne infekcije - savjetuje dr. Kakarigi. Objašnjava kako postoje smjernice za sigurnu manikuru i pedikuru. Svaka njega započinje nanošenjem kreme.

- Zdravi nokti velikim su dijelom rezultat pravilne higijene i brižljive njege. Za početak, kremu za ruke nanosite nakon svakog pranja kako biste, osim kože, hidrirali i nokte.To činite i nakon uklanjanja laka za nokte. Za uklanjanje laka rabite uljne odstranjivače, a izbjegavajte aceton. Prigodom manikiranja nikada ne režite, niti grubo gurajte kutikulu (kožicu) prema nazad. Ukoliko je neophodno, učinite to vrlo nježno nakon tuširanja. Svaka agresivnost prema zaslonu nokta može rezultirati traumom i infekcijom - upozorava dr. Kakarigi. Kaže da se većina salona pridržava strogih higijenskih mjera, no bez obzira na to prije odlaska u salon treba provjeriti imaju li potrebne licence i nužno iskustvo u radu. Evo na što još treba obratiti pažnju.

Foto: Dreamstime

- Odaje li prostor dojam urednosti i čistoće, pere li osoblje ruke između dviju mušterija, je li instrumentarij uredan. Interesirajte se kojim se postupcima pribor za rad održava čistim. Ne depilirajte potkoljenice prije već nakon pedikure. To je važno kako manje povrede kože ne bi postale ulazna vrata za moguću infekciju. Ukoliko češće idete na manikuru ili pedikuru, pokušajte dogovoriti da sa sobom donosite vlastiti pribor. I to će pridonijeti smanjenju vjerojatnosti infekcije. Ukoliko želite nositi žarko crveni ili narančasti lak za nokte, spriječite žućkastu obojenost nokatne ploče prethodnim nanošenjem sloja baznog laka. U suprotnom, žućkasta boja nokta zadržat će se tjednima - upozorila je dr. Kakarigi.

Istaknula je i kako nema znanstvenih dokaza da uranjanje ruku u želatinu jača nokte te da nije preporučljivo nanositi lakove za jačanje noktiju jer nokatnu ploču čine krtom i sklonijom pucanju.

- Daleko je važnije nositi zaštitne rukavice prigodom obavljanja kućanskih poslova. Ukoliko imate bolesti noktiju izbjegavajte umjetne nokte jer mogu izazvati značajno pogoršanje, osobito ako su vaši nokti krhki ili ste skloni gljivičnim infekcijama - zaključila je.

