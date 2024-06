Nose se mrežaste torbe: Dašak morske estetike za sve prilike

Od mrežastih čarapa pa do vreća za namirnice, trend rupičastog materijala zaludio je žene već nekoliko desetljeća. Mrežasti komadi su ekscentrični, izazovni, ali i odišu razigranošću ovisno o tome s čime ih kombinirate.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Outfit trik | Video: 24sata/pixsell

Mrežaste torbe pojavila se još 2018., a to je ustvari bila vreća u koju spremate voće i povrće s placa. Ženama se svidjela ideja da tu torbu nose za svaki dan, jer je praktična i puno toga u nju stane, puno toga što nije jako sitno jer će vam u protivnom ispasti. Zadnjih godina mnogi brendovi izdaju mrežaste verzije, poput Longchampa koji je popularan po velikim praktičnim torbama u koje stane "cijeli život" i koji je isto priskočio trendu.

Ovog ljeta popularan je taj isti, ali modificirani trend mrežastih torbi, ali umjesto izlaganja sadržaja torbe, iza mrežaste strukture imate kožnu ili platnenu podstavu. Ideja iza toga je izvezeni konop koji vizualno daje morski motiv, kao konop koji se koristi za vezanje brodova ili pravljenje mreže za lovljenje ribe.

U trgovinama se mogu pronaći razne varijacije s kožnim ručkama, ‘bucket’ oblik kante ili s nekim motivima. Čak su se pronašle verzije sa sjajnim "listićima" koje mogu biti i za večernji look. Odlično se uklapa u popularni boho stil, a s obzirom na to da je on trenutno popularan, nije ni čudo da su ove torbe ponovo preplavile trgovine.