'Nosi krpenu vrećicu i ne kupuj povrće u plastici, bilježi otpad'

Kao i mnogi ljudi mislila je da kao pojedinac ne može imati veliki utjecaj na okoliš, no onda je vidjela članak o zapanjujućoj količini plastike koja završava u prirodi i zapitala se.

- Živjela sam ‘plastični’ način života. To i nije neko iznenađenje. Većina ljudi danas tako živi. Plastične ambalaže uzimaju se zdravo za gotovo. Ne razmišljamo o troškovima, ali ni i posljedicama - kaže Beth Terry, autorica knjige ‘Plastic free: How I Kicked the Plastic Habit and How You Can Too’ i članica koalicije ‘Plastic Pollution’ u SAD-u. Ljudi ne razmišljaju o posljedicama.

Proizvodi omotani plastikom su jeftiniji jer nisu predviđeni da dugo traju. Plastični štapići, blazinice u plastičnoj vrećici, sapuni na pumpice i sve slične proizvode kupujemo, potrošimo i bacimo. I tako svaki čovjek na zapadu. Uporno kupujemo plastične vrećice u trgovini, umjesto da ponesemo svoju krpenu koja stoji u ladici i čeka bolje dane.

Sve se to gomila, ta ogromna količina plastike, od svakog pojedinačno. Plastika ne može nestati tek tako. Ostaje u prirodi i treba ponekad čak i 1000 godina da se razgradi.

- Započela sam tako da sam prikupljala sav plastični otpad koji sam stvorila. Fotografirala ga te slike stavljala na pano. Koristim plastične ambalaže koje već imam, ali izbjegavam kupnju nove plastike. Za to vrijeme razmišljam o alternativama. Ako mi je potrebno nešto što zahtijeva kupnju plastike ,nastojim to potražiti negdje drugdje. Svakako izbjegavam kupovanje nove jednokratne plastike - kaže.

Danas je još to jako teško. Mnogo proizvoda je u jednokratnim plastičnim ambalažama. Tek se nedavno počelo razmatrati da se takve ambalaže ukinu.

- Nakon mjesec dana skupljanja plastike pomalo sam se šokirala. S druge strane bilo mi je drago što sam napokon osvijestila koliko zagađujem i uništavam prirodu - kaže autorica.

Napravila je popis skupljenog plastičnog otpada i sortirala ga. Usput je istraživala alternative kako da reducira potrošnju. Znala je da to možda neće spasiti svijet, ali smatra kako prvo trebamo krenuti od sebe. Autorica donosi ključne savjete koji će vam pomoći u izbacivanju jednokratne plastike iz upotrebe. Recite ne plastičnim vrećicama. Odustanite od flaširane vode. Kupujte povrće na lokalnoj tržnici. Kupujte svježi kruh koji ne dolazi u plastici. Nosite svoje posude za hranu. Ne dajte da vam hranu za van pakiraju u plastici. Mlijeko možete kupovati u povratnim staklenim bocama. Pri kupovanju birajte staklene ambalaže koje se recikliraju i manje zagađuju.