Stigla je nova prigoda da podvučemo još jednu crtu i krenemo u Novu puni radosnih i pozitivnih misli te lijepih doživljaja i poželjno je, s pjesmom na usnama. Nadajmo se da će ova biti bolja od stare.

Prvi koji su znali dobro zatulumariti za svoju Novu godinu bili su stari Babilonci

Nisu se uvijek nove godine dočekivale 31. prosinca na 1. siječnja, nekoć su se slavile smjene razdoblja koje nisu posvuda bile u isto doba godine. Nagađa se da su prvi bučno obilježavali svoju Novu, koja dolazi nešto poslije naše, stari Kinezi, koji su nam ostavili u naslijeđe sve one vatromete u kojima i danas uživamo češće nego što prođe između dvije nove godine i osvijetljene lampione te vesele povorke.

Smatra se da su prvi koji su znali dobro zatulumariti za svoju Novu godinu ipak bili stari Babilonci. Oni su navodno prije 4000 godina čak 11 dana, svaki dan na drugi način, raznim obredima i slavljima slavili novu godinu, koja je njima počinjala 23. ožujka. I stari su Rimljani obilježavali smjenu godina, ali kalendar im se mijenjao sa svakim novim vladarom. Tu je nepredvidljivost ukinuo Julije Cezar, koji je 36 godine prije Krista odredio da 1. siječnja bude prvi dan nove godine.

Times Square kugla je “vremenska kugla”

Tek se s uvođenjem Gregorijanskog kalendara počinje širiti običaj dočekivanja nove godine koji je postajao sve prihvaćeniji kako su zemlje prihvaćale taj kalendar. I mahom su se nove godine dočekivale u biranom društvu, u kućama, na balovima, u gostionicama. No jedan se grad može smatrati favoritom kad je riječ o dočeku na otvorenom. To je veličanstveni New York, prema uzoru na koji su i drugi počeli priređivati doček na otvorenom.

Prvu su proslavu gradski oci organizirali 1904., kada je na krovu zgrade na adresi One Times Square održana proslava. Prvo spuštanje kugle i odbrojavanje do ponoći počinje tri godine poslije, 1907., a tradicija je postala univerzalni simbol dobrodošlice novoj godini. Times Square kugla je “vremenska kugla” koja se najprije diže na vrh zgrade New York Timesa na One Times Squareu točno u 18 sati na Staru godinu, a spuštanje počinje minutu prije ponoći i završava točno u ponoć, nakon čega slijedi vatromet koji označava dolazak Nove godine.