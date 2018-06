Nova linija unikatnih zubnih pasti hrvatski je proizvod...

Zoobzone, unikatan hrvatski proizvod, nova je linija prirodnih pasta za zube s visokim udjelom aktivnih sastojaka. Sastoji se od 10 pasti, od kojih su tri namijenjene djeci, a preostalih sedam odraslima. Paste su specijalizirane po ciljanim skupinama, za one koji do sada "nisu imali svoju pastu", pa tako sada i trudnice imaju svoju koja se zove "X-Pect".

- Zubne paste Zoobzone nastale su kao rezultat višegodišnjeg istraživanja vodećih stručnjaka iz Hrvatske i okruženja. Napravili smo odmak od uobičajenog načina formuliranja zubnih pasti i iz njihova sastava uklonili sve potencijalno štetne i otrovne sastojke.

Ujedno smo željeli napraviti pastu koja će zadovoljavati sve suvremene zahtjeve. Da bude praktična, dobrog okusa i mirisa, da se idealno pjeni, da uistinu djeluje protiv karijesa i bolesti usne šupljine te da bude posebna i drukčija od drugih - istaknuli su jučer na predstavljanju Elvir Šaškin, direktor tvrtke Medelto te stomatolog Tomislav Lauc koji su pokrenuli ovu liniju pasti za zube.

U liniji su još i "Smiley baby" koja je namijenjena djeci do tri godine, okusa je banane i može se progutati. "Smiley kids" je za djecu od tri do devet godina, a "Smiley teens" za one do 14 godina. Tu su još i "Daily mint" za svakodnevnu uporabu odraslih, "H2Oral" bez fluora koja je pogodna pri nošenju ortodontskih aparata ili proteze, "Herball" za krvarenje desni i parodontitis, "Black 4 White" s aktivnim ugljenom. "Matchai" s uljem konoplje i matchai čaja te vrlo neobična "Mediterraneo" bez fluora, s okusom Mediterana.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Nažalost, naglasili su, sve veća potrošnja i snižavanje cijena proizvoda rezultirali su uvođenjem rizičnih, pa i kancerogenih sirovina u sastave zubnih pasta.

- Za većinu od njih nikako ne bismo željeli da se nađu u dodiru s našom usnom šupljinom ili s usnom šupljinom naših najmilijih, a posebno djece. Istovremeno, udio uistinu korisnih aktivnih sastojaka drastično se smanjio. Upravo su oni najskuplji dio paste i aktivno djeluju na poboljšanje našeg oralnog zdravlja - ističu.



Dodaju i kako su proveli istraživanje na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koje je pokazalo da paste Zoobzone djelotvorno uništavaju bakterije odgovorne za nastanak karijesa i parodontnih bolesti, tj. da njihove aktivne tvari djeluju kao prirodni antibiotik.

- Sve naše paste su bez parabena, bez alkohola, bez natrijeva lauril sulfata (SLS), bez umjetnih boja, bez umjetnih aroma, bez glutena, zaslađene su stevijom, sadržavaju inulin i visoki udio aktivnih sastojaka - ističu Šaškin i Lauc.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Na projektu su radili tri godine, a projekt je financiran i sredstvima iz EU fondova. Paste bi se na tržištu trebale naći kroz mjesec dana, a cijena će im biti od 40 do 70 kuna.