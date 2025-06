Nova metoda otkriva koliko je netko otporan na kemoterapiju

Kemoterapija se često propisuje bez preciznih biomarkera koji bi pokazali hoće li terapija biti učinkovita. To znači da mnogi pacijenti prolaze kroz agresivne tretmane, suočeni s nuspojavama, bez sigurnosti da će im terapija pomoći. No, novo istraživanje donosi rješenje: genetski potpisi kromosomske nestabilnosti (CIN – chromosomal instability) mogli bi unaprijed otkriti hoće li tumor biti otporan na kemoterapiju, i to već pri postavljanju dijagnoze.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Znanstvenici su razvili biomarkere temeljene na CIN potpisima koji mogu predvidjeti otpornost na tri vrste kemoterapije: platinaste spojeve, taksane i antracikline. Test se provodi jednom analizom genoma tumora, što znači da bi se u budućnosti, jednom preciznom analizom, moglo znati koje terapije neće djelovati.

U studiji je korišteno stvarno kliničko iskustvo 840 pacijenata oboljelih od različitih vrsta karcinoma – jajnika, dojke, prostate i sarkoma. Rezultati su pokazali visoku točnost predviđanja: primjerice, pacijenti s predviđenom otpornošću na taksane imali su do 7 puta veći rizik od neuspjeha terapije.

Važno je napomenuti da su se ovi biomarkeri mogli detektirati i u uzorcima krvi pomoću analize tzv. cell-free DNA, što dodatno pojednostavljuje dijagnostiku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:28 Tumor mu je izvađen, ali borba još traje: ' Naš Noa (6) će uz osmijeh pobijediti ovu bolest...' | Video: 24sata Video

Zašto je ovo važno?

Cilj kemoterapije je iskoristiti slabosti stanica raka, poput oštećenih mehanizama za popravak DNK, kako bi ih se potaknulo na smrt. No, nažalost, kemoterapija često šteti i zdravim stanicama.

S obzirom na to da su mnogi kemoterapijski lijekovi u uporabi već desetljećima, odobreni su bez obavezne genetske selekcije pacijenata, za razliku od suvremenih ciljnih terapija koje se propisuju tek nakon analize biomarkera.

Uvođenje CIN potpisa kao biomarkera moglo bi promijeniti taj pristup. Ako bi se na početku liječenja znalo da određeni lijek neće djelovati, pacijent bi mogao izbjeći teške nuspojave i odmah primiti alternativnu terapiju. To ne samo da poboljšava ishode liječenja, već i smanjuje nepotrebne troškove zdravstvenog sustava.

Što slijedi?

Ovi biomarkeri još nisu standardizirani u svakodnevnoj kliničkoj praksi, ali rezultati su obećavajući.

Autori studije pokazuju da je korištenje CIN potpisa moguće na različitim tehnikama analize genoma, uključujući sekvenciranje tumorskog tkiva i uzoraka krvi, što otvara vrata širokoj primjeni u budućnosti.

Konačno, ovaj pristup predstavlja važan korak prema personaliziranoj onkološkoj terapiji, odnosno napuštanju pristupa "jedna terapija za sve" i prelasku na liječenje koje je temeljeno na stvarnoj biologiji tumora svakog pojedinog pacijenta, piše Nature.